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港大降GDP預測 料第四季跌3.3%

【明報專訊】香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目，昨日公布最新香港經濟預測報告，預期香港經濟延續2019年第三季下降2.9%的跌勢，第四季實質GDP較2018年同期下降3.3%，並且由去年第二季起，持續4季將2019年全年經濟預測下調，原本到去年第四季已下調至零增長，最新將預測下調1.3個百分點，估計去年全年香港經濟負增長1.3%。

估去年全年負增長1.3%

據該所之前提供的數據預測，其在去年首季時原本預期香港2019年全年經濟增長2.8%，到去年第二、三及四季時按季下調至2.3%、1.8%及零增長，最新則調整至負增長。該所更指，環球經濟增長減慢及本港反修例運動相關的示威持續打擊消費信心，窒礙投資及令失業率上升，預期經濟收縮將持續，2020年第一季實質GDP會按年跌2.8%，估計政府各項刺激經濟措施支持下，2020年下半年會較穩定，預期2020年經濟將錄得0.4%溫和增長。

料下半年始回復正增長

此外，信安資金管理昨天發布2020年的投資展望，公司亞洲區高級投資策略師陳曉蓉表示，本港社會事件已持續半年多，對經濟環境造成甚大影響，認為短期內未必能扭轉情況，預計相較去年第三季，第四季本港經濟GDP跌幅將擴大，或將超過3%。由於去年首兩季的基數較高，因此她指出，今年上半年經濟將繼續錄得跌幅，加上失業率有機會升至3.4%水平，估計今年全年將出現先低後高，經濟表現與去年相若。

失業率有機會上升至3.4%

港股方面，陳曉蓉指經濟因素已反映在本地股盈利上，去年本地股表現落後，該公司去年第四季起已降低港股比重，並沽出本地地產股。她指由於內地放寬政策如取消落戶限制等，故已增持較高息內房股，同時看好美股。

相關字詞﹕陳曉蓉 信安資金管理 香港經濟及商業策略研究所 香港大學

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