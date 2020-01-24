新石或成今年首破千倍認購新股 昨截孖展已745倍超購 九毛九吸資433億

明報記者 馬迪帆

綜合多間券商數據，九毛九昨日截止孖展認購，合共獲借出433.2億元，以金額計遠超同期招股的其他新股，相當於超額認購196倍。有券商網絡資料顯示，不乏散戶「只求一手」，借盡九成孖展認購數百萬股九毛九。有散戶貼出認購紀錄，顯示其認購700萬股，以息率高達4厘，計息日7日計算，要付出3.2萬元孖展成本。

認購700萬股九毛九 利息成本3.2萬

若大戶認購「頂頭槌飛」、即1667萬股，孖展息則約為7.6萬元。不過不少散戶紛紛留言認為「中籤就會賺」，認購情緒極之樂觀。至於新石文化雖規模較小，但同樣受追捧。據統計，新石至昨日共錄得138億元券商孖展認購，以公開發售集資額1850萬元計，相當於超購745倍，勢頭直追去年「超購王」赤子城（9911）。赤子城當時孖展截飛時，僅計券商孖展曾錄得758倍超購，最終超購倍數則高達1441倍，故料新石「埋單」亦有機會出現逾千倍超購。

艾德韋宣孖展22.4億 超購47倍

其他新股方面，廣告股艾德韋宣（9919）及在線電子導覽提供商驢跡科技（1745）均備受關注。艾德韋宣接連有娛圈名人及西甲聯賽高層捧場，截至昨日孖展錄得22.4億元，以孖展額而言排名同期新股第三，相當於超購47倍。驢跡科技錄得約9億元孖展，僅計孖展超購11倍。

內房及教育等傳統行業在同批新股內則未有受追捧，規模中型的內房匯景控股（9968）、上海建橋教育（1525）、中關村科技租賃（1601）均於去年12月31日起招股，統計顯示其券商孖展暫未足額。此外，明日將有6隻新股截止認購，其中包括艾德韋宣、上海建橋、Infinity Logistics（1442）等。此外，今年首隻新股、新加坡建築股光榮控股上市前夕出師不利，昨日暗盤跌4.6%，每手5000股，每手帳面蝕150元。光榮控股早前公布，下限定價0.65元，集資1.3億元。公開發售超購48倍，一手中籤率5.25%，20手穩中1手。據耀才暗盤資料，該股盤中一度飈兩成至0.77元，但隨後急跌，收報0.62元。

另據外電昨引述消息人士指世茂房地產（0813）計劃分拆旗下酒店及物業管理業務來港上市，集資介乎5億至6億美元（約39億至47億港元）。消息人士續指世茂正尋求潛在的上市顧問。世茂對報道未有置評。去年8月，世茂管理層曾於中期業績會上表示，擬將物管業務分拆後於2021年上市，但公司似是有意加快上市進程。