中國外儲微增至31079億美元

外儲平穩，守住3萬億美元關口，有利人民幣匯價預期，加上外資增量流入A股，昨晚在岸人民幣最多曾升428點子（1元等於1萬點子）至6.9319，離岸人民幣亦最多升400點子至6.9293。

在岸人民幣曾升至6.9319

國家外匯管理局新聞發言人兼總經濟師王春英表示，受全球貿易摩擦、主要國家央行貨幣政策、英國大選等因素影響，國際金融市場上美元指數、主要國家債券價格有所下跌，以及匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用之下，當月外匯儲備規模小幅上升。

王春英指出，去年外匯市場運行保持總體穩定，國際收支呈現基本平衡格局，外匯儲備規模穩中有升。往前看，全球政治經濟不確定因素依然較多，國際金融市場波動的可能加大，但中國經濟穩中向好的基本趨勢沒有改變，並將繼續透過供給側改革推動高質量發展，保持經濟在合理區間運行，這將為外匯儲備規模總體穩定提供支撐。

分析：貿易好轉 遠期人幣具升值潛力

民生銀行首席研究員溫彬認為，貿易對12月外匯儲備規模回升也有貢獻，12月中國官方PMI顯示，新出口訂單和進口指數按月均回升，顯示貿易景氣好轉。

溫彬指出，雖然12月外貿數據尚未公布，但截至11月底，銀行代客遠期淨結匯已經保持15個月正增長，說明遠期人民幣具有升值預期，預計真實貿易情况有助12月外匯儲備規模回升。