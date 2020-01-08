港元升見兩年高 拆息全線回落

星展：受惠港美息差

星展財資市場部董事總經理王良享表示，近日港匯走強主要是受惠於港美息差，即港元利息高於美息，其次是因為美伊關係緊張，匯價受地緣政治局勢影響，故市場避險情緒高漲，預料美元投資減少下而轉向港元。

港元拆息目前高於美息，使套息交易由以往的「沽港元、買美元」改為買入港元。以1個月拆息計算，港息在去年11月阿里巴巴（9988）招股期間曾較美息高出近1厘，至昨日仍高出0.42厘。隔夜拆息更波動，12月底港息曾較美息高出3厘，至昨日高出0.43厘。

1個月HIBOR五連跌

近日拆息回落，隔夜HIBOR四連跌，昨報1.81厘，1個月HIBOR五連跌，昨報2.09厘。王良享表示，由於今年上半年本港經濟將持續下行，貸款需求減少，預料港元拆息將會逐步回落，其中一個月拆息或於今年中回落至2厘以下水平。

王良享又認為，港匯已差不多到頂，預計將在7.77至7.8的波幅區間，不過，現時投資市場情緒未至於太差，因今年整體環球經濟增長或將勝於去年，加息機會微更有利於風險資產。