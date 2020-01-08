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港元升見兩年高 拆息全線回落

【明報專訊】儘管香港經濟仍然疲弱，但金融市場卻持續「發熱」，除港股表現回勇外，港匯近日升勢亦相當凌厲，昨日再升至逾兩年高位，一度升穿7.77水平，高見7.7695。截至昨晚亦略為回落，報7.773，跌37點子（1元等於1萬點子）或0.05%。

星展：受惠港美息差

星展財資市場部董事總經理王良享表示，近日港匯走強主要是受惠於港美息差，即港元利息高於美息，其次是因為美伊關係緊張，匯價受地緣政治局勢影響，故市場避險情緒高漲，預料美元投資減少下而轉向港元。

港元拆息目前高於美息，使套息交易由以往的「沽港元、買美元」改為買入港元。以1個月拆息計算，港息在去年11月阿里巴巴（9988）招股期間曾較美息高出近1厘，至昨日仍高出0.42厘。隔夜拆息更波動，12月底港息曾較美息高出3厘，至昨日高出0.43厘。

1個月HIBOR五連跌

近日拆息回落，隔夜HIBOR四連跌，昨報1.81厘，1個月HIBOR五連跌，昨報2.09厘。王良享表示，由於今年上半年本港經濟將持續下行，貸款需求減少，預料港元拆息將會逐步回落，其中一個月拆息或於今年中回落至2厘以下水平。

王良享又認為，港匯已差不多到頂，預計將在7.77至7.8的波幅區間，不過，現時投資市場情緒未至於太差，因今年整體環球經濟增長或將勝於去年，加息機會微更有利於風險資產。

相關字詞﹕套息交易 王良享 拆息 港匯

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