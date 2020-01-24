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新經濟再掀炒風 騰訊單月升18% 美團再破頂 120億元追買「ATM」

【明報專訊】受地緣政治局勢左右，港股昨日升勢稍遏，但投資者炒股不炒市，科網、醫藥及消費等新經濟板塊股份跑贏大市。其中騰訊控股（0700）更成為升幅最大藍籌股，該股自上月5日起至今已累升18%，成為本輪升市的主要推手，悄然重拾「股王」地位。不過分析認為，騰訊業務發展較美團（3690）、阿里巴巴（9988）有更多不穩定因素，加上升浪已維持一段時間，現階段追入的獲利空間不大。

明報記者 蕭嘉聰

恒指夜期昨晚變動不大，至11時30分報28,299點，低水23點。騰訊昨日收市升2.17%至385.6元，成交高達68億元，更獲北水追捧，滬深港通淨流入達9.1億元。自去年12月5日起恒指累升逾8.67%，累升幅度達2259點，當中有兩成，即453點由騰訊所貢獻，是本輪升市的火車頭。騰訊早前升穿下降軌（見圖1）後，現挑戰去年4月高位400元，及南非大股東Naspers的配售價405元。

本輪升市火車頭 挑戰去年高位

消息面上，有關騰訊的消息不多，僅昨日有外電稱，由騰訊牽頭的財團正尋求10億歐元貸款，作為收購環球音樂股權的資金。另有內媒報道騰訊正申請多條區塊鏈專利，及人行會就支付機構的備付金付息（見另稿）。

光銀國際：現價追入ATM 升幅有限

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，騰訊股價升幅已維持一段時間，加上業務表現預計平穩，對比美團（3690）及阿里巴巴（9988）的「染藍」炒作有望維持至今年第二季，後兩者會較為吸引。他續表示，始終3隻股份現時累計升幅不小，雖然依然處合理水平，但預計升幅已有限。

阿里巴巴（9988）昨日升0.76%，美團點評（3690）就於盤中見新高，收市升0.82%企穩110元以上，三股合計成交119億元，已佔大市成交逾10%。對比三股股價過去一年多的表現（見圖2），美團的升幅最為強勁，騰訊明顯落後其他兩股。

內地消費醫藥股做好 波司登升逾一成

除「ATM」（即阿里、騰訊及美團）外，內地消費及醫藥股亦表現突出，波司登（3998）昨收市升12.2%至3.13元，李寧（2331）及安踏（2020）分別升6.25%及5.32%。藥明生物（2269）升3.54%至101元，石藥（1093）亦升1.93%。

恒指升95點 靠騰訊友邦撐起

恒指昨高開126點後，早段最多升246點，但午後自高位最多跌200點，全日收市報28,322點，升95點或0.34%，報28,322點；國指報11,198點，升33點或0.3%，大市成交金額864億元，較上日縮減5.66%。騰訊及升1.2%的友邦（1299）已貢獻恒指98點升幅，反映大市表現參差。

相關字詞﹕林樵基 消費股 波司登 科網股 美團點評 阿里巴巴 騰訊 港股

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