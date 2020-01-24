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歐陽震華妻沽上環舖 7年蝕233萬

【明報專訊】反修例風波持續下，零售市道備受考驗，舖位價格未見回升，藝人歐陽震華妻子持有的上環荷李活道一舖位，最新以3750萬元售出，持貨7年多扣除使費實蝕約233萬元離場。

土地註冊處顯示，荷李活道226號地舖，面積約1633方呎，上月以3750萬元易手，呎價約22,964元，原業主2012年3730萬元購入，帳面僅獲利20萬元，若連同使費計料實蝕約233萬元或6%。原業主為建基置業有限公司，公司董事包括已故賭王傅老榕孫女、即藝人歐陽震華妻子傅潔嫺（FU ROSANA CASEY），以及傅老榕家族後人、前富麗華酒店老闆傅厚輝。新買家以OSAKA MANAGEMENT LIMITED作登記，董事為許偉倫。

內衣店16萬租波斯富街舖

劈租六成

此外，中原商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，銅鑼灣波斯富街70號地舖，面積約1000方呎，丟空半年後終獲內衣店以月租約16萬元承租，呎租160元。該舖前租客為電訊公司中移動，舊租金每月約45萬元，去年中遷出，是次新租較舊租大減64%。該舖曾於去年8月獲藥房以20萬元承租，惟該租客最終撻租，最新成交租金亦較其下跌兩成。黃補充，該舖2013至2016年自由行高峰期時月租曾達80萬元。

健身會所171萬

租中環威享大廈舖

土地註冊處顯示，中環皇后大道中138 號威享大廈地下、1樓及2樓3層樓面，上月獲健身會所Goji Studios以月租逾171萬元預租，若以物業面積共22,434方呎計，呎租約76元，4年租期由2020年10月至2024年10月。物業由豐泰地產基金董事總經理朱惠德或有關人士於2018年以4.42億元購入，租金回報約4.6厘。

相關字詞﹕荷李活道 舖位買賣 舖位撻租 舖位蝕讓 歐陽震華

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