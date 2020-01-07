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15 Western Street周五首輪開售50伙

【明報專訊】踏入2020年後，繼新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park上周六登場後，內房萬科（香港）與長虹集團合作發展、位於西營盤的21個月樓花項目15 Western Street，昨晚上載銷售安排，敲定本周五（10日）首輪開售50伙。發展商表示，項目過去4日累收近190票，以推售50伙計，超額認購2.8倍。

4日累收近190票 超購2.8倍

15 Western Street日前以折實平均實呎30,146元加推11伙後，萬科香港執行董事周銘禧表示，項目將於周四（9日）截止認購登記。

此外，發展商昨日向傳媒介紹會所設施，主要賣點是設有四個訓練區、配備有多項專業健身器材的健身室。

RICHMOND料短期開放示位

其他港島區全新樓盤方面，由恒地（0012）營業（二）部負責銷售的西半山羅便臣道62C號THE RICHMOND，早前上載樓書後，市場估計日內將向傳媒開放示範單位和公布銷售詳情。

樓花期長約23個月的THE RICHMOND提供90伙，項目2至25樓屬一梯4伙設計，每層有兩個開放式及兩個一房單位，標準層單位屬實用面積206至304方呎，而2樓連平台單位，最細一伙為B室開放戶，實用面積181方呎另連40方呎平台，相信是近年西半山同區最迷你新盤單位。項目26至30樓為一梯兩伙設計，屬兩房戶，實用面積462至468方呎。

相關字詞﹕羅便臣道THE RICHMOND 恒地 萬科(香港)

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