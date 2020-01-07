雲海別墅1.15億 實呎3.1萬貴絕馬鞍山

採先住後付 4年特長成交期

雲海別墅Jasmine Avenue 1號洋房，實用面積3739方呎另1752方呎花園，成交價逾1.1553億元，成交價除創項目新高外，相信亦是馬鞍山同區住宅新高紀錄；實呎高逾3.09萬元，同屬區內住宅新高。據成交紀錄冊顯示，買家採先住後付計劃，最長可獲1440日、即約4年特長成交期，但若於720日成交（約2年），可獲成交價3%回贈；另買家可獲提前入住資格。雲海別墅去年11月開售以來累售36幢洋房，佔項目洋房總數67幢逾五成，料套現近21億元。

馬鞍山住宅對上最高成交價，由恒地（0012）牽頭發展的迎海2期迎海‧星灣所創，屋苑21座頂層實用2881方呎複式特色戶，去年以8280萬元、實呎逾2.87萬元售出，創當時區內最高成交價及呎價紀錄。另迎海3期迎海‧星灣御，屋苑22座37及38樓、實用面積2742方呎複式特色戶，今日上午9時30分至正午12時將進行招標。

Wetland首輪逾八成客採建期付款

另港府去年10月公布將承造九成按保的樓價上限上調至800萬元後，選用建期付款的樓花新盤買家比例亦見上升。繼去年底開售的元朗山水盈、長沙灣恆大‧睿峰，分別錄61%及56%買家選用建築期付款後，新地上周六首輪售出365伙近清袋、套現25億元的天水圍Wetland，據成交紀錄冊顯示，有306位買家選用建築期付款（最高獲12.5%直減折扣；即供付款最高直減折扣為18%），比例為84%，屬近期建期付款比例最高新盤。

Wetland再加推86伙

另Wetland再加推6號價單86伙，折實均呎12,728元；最高售價為第21座10樓A2室（實用面積892方呎連平台特色戶），折實價1384.57萬元；入場單位為第16座1樓B6室（實用面積316方呎） ，折實價384.35萬元。