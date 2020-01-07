美聯黃建業：料今年樓市「U形」走勢

黃建業表示，今年樓市小陽春已在新盤熱銷帶動下，偷步於春節前出現，惟基於市民入市信心仍未足夠，小陽春將「來去匆匆」，其間交投雖然回升，但樓價仍攀升乏力，是不一樣的小陽春，建議有意入市者把握機會「做好功課，執盤自用」，業主「見好就收」，趁勢放盤。

小陽春提前現 料小型代理行現倒閉潮

另他又認為，外圍環境未完全明朗，新春過後多個行業或出現倒閉潮，失業率仍有機會上升，政治及經濟的漣漪效應持續，樓市震盪未完，將繼續波動，相信上半年樓價仍會疲軟，但跌幅將收窄。他相信，地產界無法容納現時3.9萬名代理，預料小型代理行今年會出現倒閉潮，代理人數亦將逐步減少三分之一。

黃建業又稱，現時樓市處於「牛熊分界」，樓價「牛皮整固」短線受壓，難以向上突破，是在「休養生息，健康調整」，基於樓市生命力強，只待下半年經濟寒冬過去，冬去春來，香港重現蓬勃生機，樓價即有力掉頭向上，止跌回升，走勢由「M形」轉為「U形」；至於升幅視乎供求及經濟決定，估計在整體經濟未完全復蘇之下，最多只約5%的單位數升幅。他續稱，若有疫症爆發，一定對樓市有影響，但香港市民已經歷過SARS，所以即使有疫症發生，對樓市的衝擊亦不大。