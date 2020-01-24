鳳德邨153呎298萬 實呎撲2萬破頂 買家隨即8000元放租 呎租52元

明報記者 張允亭

土地註冊處顯示，黃大仙鳳德邨2座中層20A室，實用面積153方呎，上月以298萬元成交，實呎19,477元，成交呎價創全港公屋新高紀錄。

資料顯示，對上紀錄為該屋邨的3座低層4室，實用面積155方呎，曾於去年7月、即反修例風暴爆發初期以298萬元易手，實呎19,226元，上述新成交將紀錄再推高251元或1.3%。

據區內代理稱，買家為投資者，購入單位後叫價月租8000元至9000元放租，每呎叫租52元起。若成功將單位租出，租金回報可逾3.2厘。至於單位原業主2014年底以125萬元已補價購入，持貨約5年，帳面獲利173萬元或1.4倍。

荃中凶宅400萬沽 9年升1倍

與此同時，荃灣中心新近錄得一宗凶宅低市價成交。市場消息稱，荃灣中心7座中層B室，實用面積460方呎、屬3房間隔，於上月以400萬元沽出，實呎8696元，成交價低正常市價約三成。據悉，該單位約20年前，曾發生燒炭自殺事故，單位內一名女子喪生。資料顯示，屋苑同類較高層的正常單位現時做價均逾500萬元。

至於上述單位原業主於2011年7月以188萬元購入，持貨近9年，帳面獲利212萬元或1.1倍。

港圖灣2房980萬

6年料近平手離場

另外，各區屋苑相繼錄得今年首宗成交個案，其中土瓜灣港圖灣有2房戶業主沽貨僅獲微利。中原分行經理吳子麟表示，港圖灣低層B室，實用面積602方呎，屬2房間隔，外籍業主原以1150萬元放售，惟社會運動影響，決定賣樓離港，並大幅減價170萬元或15%，最終以980萬元獲同區客承接，實呎16,279元，成交價低於市價約14%。

原業主於2013年12月以約932萬元買入，持貨逾6年，帳面獲利約48萬元離場，升值僅5%，若連使費計料近平手離場。

將軍澳廣場今年開齋

2房722萬易手

另外，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳廣場今年首宗成交位於1座低層F室，實用面積428方呎2房間隔，新近以722萬元獲承接，實呎16,869元，屬市價成交。原業主於2016年8月以520萬元購入，持貨約3年半，帳面賺202萬元或39%。