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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：一個「真」字 撥亂反正

【明報專訊】我兩個星期前在報章上睇到中大維修費要14億元，於是發表了一篇文章，叫大家唔好捐錢畀各大學，因為是各大學管理不善，冇理由要捐款人承擔，而事實上我在過往以私人名義捐了100萬元給中大，證明我對中大沒有存偏見。

中大段校長睇到文章之後，派人聯絡我話中大並未確定維修費用，但一定不會是14億元那麽多，問我的消息是從哪裏得來？有沒有fact checked？我不知怎樣回答。我的確沒有fact checked，但消息是從報章得來，如果要做fact checked，應該由發表數字的報章去做，結果原來是政府收起理大14億擴建費用，傳媒馮京作馬涼，令中大食了一隻死貓，最後維修費確認7000萬元，傳媒又話中大獅子大開口，令中大食多一隻死貓。

傳媒擺烏龍 中大食死貓

香港今日亂局，歸根究柢就是缺少了一個「真」字，假消息滿天飛，黃藍都有，令到大家仇視對方。以元旦日遊行為例，主辦機構話警方突然腰斬遊行，在半小時內怎可以疏散103萬人，警方話遊行人數只得6萬，有四分之一在維園內尚未出發，半小時足夠了。我相信兩個數字都不準確，但點解政府與社運人士都不要求一個準確數字，其實很簡單，社運人士可以向外國傳媒發放他們的數字，一定可以得到國際支持，而警方的數字又樂於被政府採用，6萬人遊行，其實不是太多。

假消息滿天飛 黃藍皆有

有真有假已經大鑊，現在全部都是假，真的是大大鑊，我記得有一個老友有4個女朋友，其中一個姓夏，當有人問誰是他真正的女朋友，他會答，春秋冬都是假，即是夏至真，起碼都有四分之一是真。

中聯辦主任駱惠寧履新，在見傳媒時表示真誠與真情來解決香港問題；其實，他是希望聽到真說話。如果當日有人真心向中央政府講香港人是很擔心修訂《逃犯條例》，中央政府一定會指示香港政府暫緩推出，今日又點會搞到一鑊粥。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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