周顯：李嘉誠巴菲特 大方向未錯過

他支吾以對，兜來兜去，也答不到這問題，只是大講great company的可貴，例如他買了See's Candies。雖然他沒答，但我可以從他的投資行為中找到答案。

有一些公司，他是即買的，例如蘋果電腦、中石油（0857）、比亞迪（1211）；但也有一些公司，他是等到股災才買，例如高盛證券，所以，這並沒有簡單的答案，因此他一時答不出來。

這純粹是看估值﹕假如有一隻股票，正在處於高速發展期，三幾年就可以大升，這自然是即刻要買，一刻也不能遲，例如當年的中石油。但如果是已經穩定發展了，價格不會大升，那就只有等它平到不合理時，即是股災時才能乘機買入，這就是高盛證券了。

看照明燈 比自己分析多快好省

上周六，我和年輕朋友V君討論股市，他說，現時大部分分析員都看好。我說，我不看「大部分分析員」，但我只看那些睇市極準的照明燈，如李嘉誠、巴菲特，去年巴菲特極度看好，說大升牛市可期，不過現在已actualize了一部分，這就不肯定了。李超人和巴菲特這兩位，投資失誤有時會犯，但大方向好像從未錯過，看照明燈，應該比自己分析更加多快好省。

[周顯 投資二三事]