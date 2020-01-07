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劉思明：港股全面調整 強勢基調未變

【明報專訊】港股進一步回落，近期表現強勁的舊經濟股，或調整已一段時間的新經濟股，昨天都未能倖免。不過，恒指調整守住兩萬八關口，強勢未被破壞，後市依然偏好。

恒指低開後向下，早段最多跌274點反彈，向上受制28,300點回落，午後沽壓增大，曾跌近400點，貼近兩萬八關口回升，收報28,226點，跌225點或0.79%；國指跌0.78%。大市成交916億元，高於60天平均一成半多，交投暢旺。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.32%、0.90%，上周升幅較大的中型股，回吐壓力更大。

地緣政治局勢 左右油金走向

據《明報》港股數據庫，升跌比率20比80，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為29比71，大市跌勢全面，沽壓卻不大，部分更呈陽燭收市，低位具承接力。本報數據庫追蹤的30個行業，有超九成下跌，能源及相關、農業及水務微升靠穩。

地緣政治局勢緊張，石油、金礦股向好，中海油（0883）、中石油（0857）、招金（1818）升約4%以上高收。石油、金礦股受避險情緒升溫推動升勢，但除非局勢進一步惡化，否則升勢或放緩。

至於整體行業，有略多於一半的跌幅超過1%，醫藥保健、航空及相關跌逾2%，表現最差；其次工業、內房及物管、基建及建材跌近2%，近期熱炒的舊經濟股份明顯有回吐。不過，去年強勢的醫藥業受壓，科技器材普遍亦捱沽，丘鈦（1478）跌穿12.8元支持後進一步下挫，藍籌舜宇（2382）、瑞聲（2018）跌逾3%。丘鈦短線轉弱，宜趁反彈先行離場。

5G股升幅不小 待調整再吸納

不過，5G概念股中興通訊（0763）、中芯（0981）、京信（2342）偏強，昨天買盤積極；電商、互網股美團（3690）、閱文（0772）做好。相比電子部件股如舜宇、丘鈦去年12月中已開始調整，5G概念股升勢持續性更強，可看高一線；但累積升幅不小，宜待調整出現再吸納。

上周提到的新華保險（1336），險守35元支持，短線依然看好。內地繼續深化利率市場化改革，加上年初下調存款準備金率，貨幣政策料偏向寬鬆，穩定收益投資回報下降，有利壽險產品銷售，利好內險股。大型內險股中，中壽（2628）強勢可取；該股上周一度升穿22元關口，昨跌至21元附近已有承接回升，短線料可守住21元，中線有望挑戰23元阻力。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中壽 京信 5G概念 港股

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