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2020年1月7日星期二
技術取勝
投資策略
機場航天城建大灣區保險醫療中心 同時服務中港客戶 新世界：積極拓出租物業
旗下富通15億認購新世界債券
恒指險守10天線 牛證投資者大舉離場
大行看好今年產量 中海油逆市漲3%
曠視傳闖關成功 新石孖展超695倍
李小加唱好香港 籲保持清醒 內地不可「感情用事」 港不可「自暴自棄」
百度傳評估赴港第二上市
吉利今年目標銷量增4%
內房去年銷售 大多超標完成
蒙牛斥資逾3億 入股上海奶品製造商
波司登：羽絨服銷售額按年增30%
港第四季PMI見逾21年低 企業看淡今年前景 分析：短期難望好轉
新濠旗下珍寶海鮮舫擬裁逾半員工
中東局勢升溫 金價見7年高 美PMI數據理想 美股跌幅收窄
737 MAX拖累 波音擬大舉發債
《巴倫》：亞馬遜將成美股「現金王」
陳茂峰：顯眼效應看港美股市脫鈎
張兆聰：疫情帶動外賣需求 美團可吼
金曹：27494點倘失守要小心
技術取勝：三一國際4.5元有支持
205元兼做義工 換黃傑龍一餐晚飯？
食其家開幕未足月 取消24小時營業
劉思明：港股全面調整 強勢基調未變
周顯：李嘉誠巴菲特 大方向未錯過
湯文亮：一個「真」字 撥亂反正
鳳德邨153呎298萬 實呎撲2萬破頂 買家隨即8000元放租 呎租52元
美聯黃建業：料今年樓市「U形」走勢
雲海別墅1.15億 實呎3.1萬貴絕馬鞍山
15 Western Street周五首輪開售50伙
歐陽震華妻沽上環舖 7年蝕233萬
灝景灣車位213萬 低高峰兩成半
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技術取勝：三一國際4.5元有支持
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【明報專訊】日清食品向下打開缺口（圖）
洛鉬短線料3.1元有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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