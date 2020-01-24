金曹：27494點倘失守要小心

中東局勢緊張 炒股不炒市

假如認為1月3日期指28,947點是1月的高位，操作上可以鎖定26,000點為入市位，即第一季可能是炒26,000點至稍高於29,000點的波幅。今日見頗多投資者做Short Call 29,000點收取期權金約137點，只要1月30日一月期指結算價低於29000點就可以贏取所有期權金，每點50元即6850元，期權PUT分散在27,000點至28,000點之間，表示就算中東有壞消息，但投資者仍有信心守住PUT的平均價27,400點。

受中東軍事緊張的消息影響，恒指昨日跌225點或0.79%收28,226點，跌幅全面，大市應仍有下調壓力。可以操作股票期權的96隻股份中，石油股、金礦股、新經濟股、保險股、澳門股有升勢。投資者明顯炒股不炒市，美團（3690）逆市升5.3%收109.50元，超買明顯，由於炒作同股正同權股份可以染藍，有買盤跟進，阿里巴巴（9988）和美團現價仍有機會回調約10元。瑞銀最近將中國2020年GDP增​​長率預估值從5.7%上調至6.0%，並上調了整個亞洲地區的增長預測，認為亞洲2019年第四季經濟增長已經觸底，由於2019年基數較低，今年的環比增長可以加速。估計強勢股回調幅度有限。

上周伊朗戰鬥力最強的「聖城旅」軍事指揮官蘇萊曼尼在伊拉克機場被美國的無人機發射地獄火飛彈空襲擊斃，由於蘇萊曼尼被視為攻擊美國駐巴格達大使館的幕後主使者，因此特朗普下令鏟除，估計行動會得到美國群眾支持。

難用商業利益計算 政治發展難觸摸

哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）研究員（William Tobey）表示，特朗普一方面誅殺蘇萊曼尼，一方面又放話「不想與伊朗開戰」，目的是加大壓迫伊朗坐上談判桌的力度；特朗普一向的談判策略就係向對方施加壓力，先開出極不合理條件，然後逼對方讓步收割利益。不過政治談判始終跟商業談判不同，商業最終講利益，但當政治涉及宗教或民族這些難以量化的價值觀，伊朗就算明知會有損失，也很難讓步。估計短線股市難免震盪，要綁緊安全帶切勿衝動入市。2019年20日波幅可達11%，標準差4.9%，即一個月見1400點波幅只是平常事。

[金曹 期權制勝]