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陳茂峰博士 峰哥EQ
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陳茂峰：顯眼效應看港美股市脫鈎

【明報專訊】去年底在大陸網絡媒體看到武漢出現新SARS的貼文，始終是小道消息，難證真偽，未加注意。疫情近日終獲確認，更且影響到香港。香港2003年的SARS噩夢，又從大家的塵封記憶中浮現。

隱瞞疫情 SARS加快散播

根據世界衛生組織（簡稱世衛，WHO）的紀錄，首宗SARS是在2002年11月16日在佛山出現。當時大陸網上雖然有傳聞的報道，但很快被刪，官方從未承認。香港雖然曾經報道廣東疑似肺炎，畢竟沒法證實。中國政府是到了2003年2月11日才首次向世衛報告廣東有疫情（305人被感染，5人死亡）。SARS初期，中國對疫情報道非常有限。中國衛生部是從2003年4月20日才開始每天披露疫情。那個時候，SARS已經散播多個國家地區。

香港是在2003年2月21日響起第一個警號，帶病的中山大學退休教授入住窩打老道的京華國際酒店，結果傳染給7個房客。之後香港成為疫埠，直到6月23日。這段時期，香港共有1755人染病，299人死亡，包括6名公立醫院醫護人員和2兩私家醫生。2003年上半年，成為香港悲情城市的歷史烙印。整個疫情波及20個國家，8098人受感染，774人不治。SARS事件，內地官員報喜不報憂，隱瞞疫情，到事情鬧大了，才老老實實按國際通行習慣辦事，但社會已經付出重大代價。

大陸學者趙景文教授曾經以SARS這個事件，分析行為金融學的「顯眼效應」（Salience Effects）。論文發表在2005年第5期的《南開管理評論》。所謂顯眼效應，是指投資者對吸引眼球的報道特別關心，認為是有重大信息含量，會即時積極反應（over-reaction）；但對不明顯的信息，儘管是含豐富信息，投資者反應冷淡（under-reaction）。研究結果印證，新聞報道的多與寡、輕與重，對相關股份（藥業股）的影響有明顯分別。在2003年4月20日之前，大陸對SARS的報道不全面，社會大眾都沒有重視，SARS沒有引起投資者注意，股市沒有異常反應。4月20日之後，相關藥業股馬上作出反應，有明顯的異常回報。在資本市場，新聞自由非常重要。限制新聞報道，資產價格扭曲，投資者要蒙受不必要的風險和損失。

限制新聞 資產價格遭扭曲

今次「反送中」運動，也可以看到顯眼效應，就是7月21日的元朗無警時刻的恐襲。港股表現一向介乎美股和A股之間。香港和海外媒體大幅報道7月21日的無差別打人事件，其後香港股市明顯和美國、上海股市脫節。在7月22日至8月16日這4個星期，美國標普500微跌3.0%，上證也是微跌3.4%，香港恒生指數卻跌了10.5%。香港與美股表現距離拉開，是4月28日13萬人遊行反惡法後開始。該次遊行有歷史意義（信息含量高），但媒體報道不明顯，市場即時反映不大。

御峰理財有限公司主席 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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