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《巴倫》：亞馬遜將成美股「現金王」

【明報專訊】周刊《巴倫（Barron's）》文章表示，受惠於Prime會員人數及雲端服務增長，亞馬遜將享有龐大的現金流，預計5年之內，亞馬遜將成為美國企業當中，最強的自由現金流生產機器，超越蘋果和微軟等科技巨擘。

亞馬遜目前的股價在1886美元左右，與去年所創的2050.5美元歷史高位相距8%左右。《巴倫》表示，與亞馬遜的自由現金流相比，其目前股價仍算合理，其市值相當於2020年預估自由現金流的30倍以下，較Visa、Nike及麥當勞的股價廉宜。只要今後3年亞馬遜的自由現金流以20%的速度增長，其市值與自由現金流之比將收窄至25倍。

亞馬遜從2002年起就產生自由現金流。該公司將大部分收益用於投資，至近年才開始錄得盈利。《巴倫》押注其自由現金流增加，原因是亞馬遜的支出增長，不會永遠跟貼其收入增速。它的自由現金流增長引擎，來自2005年推出的Prime會員服務。受惠於加快會員送貨服務，Prime會員人數在第四季按年增長13％，遠超前一年同期的3％升幅。同時，AWS雲計算服務也帶來豐厚的利潤。

廣告將為未來重要收入來源

廣告未來將會是亞馬遜另一重要的收入來源，且相關業務毋須大量投資。券商Cowen預計，亞馬遜在2020年的廣告收入將增長36％至176億美元，到2050年相關收入更將突破460億美元。假設在1997年亞馬遜上市首日收市時購入了價值1000美元的亞馬遜股份，目前價值已升至超過95萬美元，增長達950倍。

（綜合報道）

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