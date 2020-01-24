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737 MAX拖累 波音擬大舉發債

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，波音正考慮大舉發債，以紓緩因737 MAX客機停飛所造成的財務緊張狀况。根據波音的財報，截至9月底的季度，波音可動用的資金約為200億美元，惟與737 MAX危機相關的成本正在上升，包括面對航空公司和兩宗墜機空難的遇難者家屬索償。波音由本月起停止737 MAX客機的生產，以降低一些成本，但延遲交付將影響公司的現金流。

分析：需額外籌集390億

分析師預計，波音需額外籌集多達50億美元（約390億港元）的貸款，以應付今年上半年可能超過150億美元的支出。除了要斥資維護MAX的生產設施和成品飛機，波音還計劃以40億美元的價格，完成對巴西飛機製造商Embraer的商業飛機業務80％股權的收購，並要償還一些現有債務及為股東分紅。

波音財務總監史密斯（Greg Smith）去年10月曾預計，毋須透過額外貸款來改善財務。史密斯現擔任波音臨時行政總裁，直到卡爾霍恩（David Calhoun）於1月13日接任為止。

知情人士稱，除了融資，波音還考慮推遲一些資本支出、凍結收購、削減研發支出，以保留現金。

美國對投資級別的公司債券需求仍然良好。波音對上一次發債是在去年7月，其55億美元的債券幾乎錄得兩倍超額認購。自7月以來，穆迪和標普將波音的信用評級下調了一個級別。

（華爾街日報）

[國際金融]

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