中東局勢升溫 金價見7年高 美PMI數據理想 美股跌幅收窄

布油升穿70美元 9個月新高

中東緊張局勢威脅全球石油供應，布蘭特期油昨曾升穿每桶70美元，紐約期油高見每桶64.72美元，創去年4月以來高位。油價上漲，拖累航空股下挫。美股三大指數早段續跌，道指早段曾跌逾200點。不過美國昨公布的數據理想，12月服務業PMI終值為52.8，創去年7月以來最高，助道指跌幅收窄。

華爾街分析師表示，伊朗聲言對美國報復，報復的形式將決定油價的走勢。假如伊朗的攻擊目標，是油組兩個最大產油國沙特阿拉伯和伊拉克的石油設施，油價的升浪將持續更久。能源對冲基金Again Capital亦稱，若伊拉克的產量受到影響，油價將飈升。伊拉克12月的日產量約為460萬桶。

伊朗勢報復 中東油設施風險增

花旗則預期，伊朗的報復措施可能針對輸油管道，又或攻擊通過霍爾木茲海峽或紅海的運油輪。花旗全球商品研究主管莫爾斯（Ed Morse）預期，布蘭特原油價格短期內將突破70美元。地緣政治風險研究機構歐亞集團（Eurasia Group）的報告指出，是次衝突將引發中東緊張形勢升級的漫長周期，為美國資產和中東能源設施帶來巨大風險。就算不會爆發戰爭，也會出現一定程度的地區衝突，例如伊朗對海灣能源相關目標的大規模攻擊，以及與美國展開海上衝突。歐亞集團預計，由於中東的石油設施風險上升，2020年的油價將維持在每桶65美元至75美元之間。

資金流入金市。高盛指出，歷史數據表明，金價的升幅可能遠超當前水平，長倉黃金可更有效地對冲地緣政治風險。

瑞銀（UBS）與荷蘭銀行（ABN Amro）稱，若緊張形勢進一步升級，金價可能會升至每盎司1600美元。彭博社形容，金價的升勢使其達到20年來最超買的水平。

分析：美元偏軟 有利金價做好

荷銀策略師博勒（Georgette Boele）稱，投資者從假期回來，會發現金價較假期前漲了100美元。隨着流動性在新年假期結束後重返市場，金價的升浪可能會終結。但若緊張形勢進一步升級，仍可能引發金價繼續上漲。

瑞銀財富管理的大宗商品分析師斯湯諾沃（Giovanni Staunovo）稱，美國的實際利率已在負值，加上美元偏軟，整體有利金價上漲。澳洲礦業研究機構MineLife指出，聯儲局不太可能在未來6個月加息，這將限制美元上漲，對金價極為有利。

（綜合報道）

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