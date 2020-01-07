新濠旗下珍寶海鮮舫擬裁逾半員工

新濠國際昨日收報21.9元，跌1.35%。該集團曾經於去年中，提出以近4975萬元全購珍寶王國所屬的香港仔飲食企業餘下13.32%權益，最終未能成事。事隔近4個月，即聞珍寶王國需要裁員。現時珍實王國為少數海鮮菜館同時具備啤酒釀造牌照。

新濠：上周六起縮減營業時間

珍寶王國原本每日營業，周一至六由上午11時至晚上11時30分，周日及公眾假期提早至早上9時營業，但是新濠回覆本報時稱，按全新的營業時間，每周只會在周二至周日營業共6天，逢周一休息，午餐時段為上午11時半至下午2時，晚餐時段為下午6時至10時；新菜單包括珍寶王國的招牌菜式及廚師精選菜餚。

新濠表示，新營運模式有助珍寶王國於目前經營情况嚴峻的餐飲行業中，繼續為賓客提供優質服務，同時在這個香港地標保留傳統海上餐廳的獨特體驗。