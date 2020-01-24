港第四季PMI見逾21年低 企業看淡今年前景 分析：短期難望好轉

明報記者 陳子凌

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示．第四季的香港PMI平均值反映本港GDP下跌5%左右，經濟衰退於2019年末亦見加劇。鑑於目前還未有任何迹象顯示政治緊張局勢能於新一年度緩和，因此經濟能轉眼間好轉的希望顯得渺茫。隨着新接訂單量於12月繼續萎縮，企業的營商信心仍處歷史低位。

上月內地新接訂單已連跌20月

雖然上月香港PMI跌幅已自7月以來收窄，惟惡化程度仍明顯。調查引述業界透露，示威活動於年底持續，企業繼續艱苦經營，12月的業務量大幅下跌，不過跌幅已較11月放緩。

銷售市道於12月亦進一步轉差。數據顯示，新增業務量再度大幅下降，原因與政治風波和貿易談判未知結果有關，但跌幅已有所收窄。企業12月從內地新接的訂單量已連跌20個月，緊縮情况屬2005年3月相關調查出現以來的高位。綜合而言，銷情下滑導致積壓工作水平進一步緊縮。

營商環境急轉直下，企業對未來1年的產出增長信心不大 ，雖然產出預期指數已於12月走出近期低點，但卻仍在該項調查自2012年4月出現以來的低位徘徊。調查認為，業界的悲觀看法往往受政治危機的不確定因素所帶動。由於看淡經營前景，企業進一步縮減採購與庫存水平，兩個指數的跌幅雖低於11月的歷史高位，但整體仍然嚴峻。此外，12月的就業增長處於停滯，即使業界對投入品的需求減少，供應商的供貨進度卻未見受惠。

渣打：外圍好轉 港經濟重拾動力

另外，渣打香港行政總裁禤惠儀昨日出席亞洲金融論壇表示，中美貿易戰有機會簽署首階段協議，英國脫歐亦有良好進展，加上各國央行連番推出寬鬆貨幣措施，香港經濟活動有望重拾動力，預期2020年全年經濟會介乎跌1%至增長1%之間，並令銀行業貸款見低單位數增長。