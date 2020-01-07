內房去年銷售 大多超標完成

碧桂園去年未有定下年度銷售目標，但推算碧桂園2019年合同銷售金額約5522億元，按年增長約10%。

世茂去年銷售2600億 超標24％

另外，世茂（0813）上月合同銷售金額323.3億元，按年增加54%；合約銷售面積為187.80萬平方米，按年增加45%。2019年世茂累計合約銷售約2600.7億元，按年增加48%，高過其2100億元的銷售目標約23.8%，平均銷售價格為每平方米17,744元。

雅居樂上月預售金額跌35%

雅居樂（3383）同樣完成其1130億元的2019年銷售目標，集團2019年預售金額累計達1179.7億元，而對應建築面積為891.1萬平方米。但雅居樂上月預售金額只有87.6億元，按年下降35.64%；對應建築面積為69.2萬平方米，按年下降35.93%。

佳兆業（1638）公布，2019年總合約銷售約為881.2億元，按年增加25.8%，完成全年目標875億元。

另外，合景泰富（1813）2019年預售總額達861億元，完成850億元的銷售目標。