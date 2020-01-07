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吉利今年目標銷量增4%

【明報專訊】去年內地汽車業因限購政策及需求減少所影響，以致吉利（0175）要在年中下調全年銷售目標。集團昨日宣布，2019年銷量達到調整後的目標，不過新定下的2020年目標增幅僅4%，集團明言屬於保守水平。

去年銷量按年減少約9%

累計2019年全年，吉利汽車總銷量136.16萬輛，按年減少約9%，輕微超過全年銷量目標的136萬輛。

吉利指出，鑑於中國汽車市場現時存在不確定性，公司初步將包括領克品牌銷量在內的2020年銷量目標定為141萬輛，較2019年汽車總銷量增長約4%，公司指出這目標已屬於保守水平。

吉利昨日收報15.44元，跌2.03%。公司原定2019年的銷量目標是151萬輛，但在2019年6月將全年銷量目標下調10%至136萬輛。

集團同時公布，2019年12月汽車總銷量為13萬輛，按年增加約39%，但較2019年11月減少約9%。

其中新能源汽車銷量9900輛，按年升57.9%，但較2019年11月減少約30%；出口量按年減少約52%至3353輛；於內地的總銷量為12.67萬輛，按年增長約47%。

廣汽去年銷量跌3.99%

另外，廣汽（2238）公布，2019年全年汽車銷量206.22萬輛，按年跌3.99%，未能完成222萬輛的全年銷售目標。單計2019年12月，廣汽的汽車銷量為18.6萬輛，按年減少0.35%。

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