百度傳評估赴港第二上市

諮詢恒指納W股 5月有結果

另外，恒指公司行政總裁關永盛表示，計劃於未來一兩星期就同股不同權（W股），以及第二上市股份應否納入恒指及國指等問題諮詢市場，預計5月季檢時會有結果，意味W股或可在上半年染藍。恒生指數每季檢討一次，一般而言5月會有一次季檢，季檢結果通常在6月生效。

恒指公司回覆本報，負責諮詢文件的部門正密鑼緊鼓準備，一有消息會盡快公布。

昨日同股不同權的美團 （3690）逆市大升，盤中一度升6.43%，高見110.90元，收報109.5元，升5.09%，創上市新高；小米 （1810）收報10.98元，升0.73%；阿里巴巴（9988）跌0.47%，收報211元。新經濟股閱文（0772）受帶動，逆市升5.2%至37.2元。

瑞信調高美團目標價至135元

瑞信唱好美團，將目標價由120元上調至135元，維持跑贏大市評級。該行估計，行業交易總額增幅趨至平穩，但2020年及2021年仍會增加30%及25%，主要是受惠於持續滲透低線城市、增加餐款種類、訂餐頻率上升及餐廳供應增加等。