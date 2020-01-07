李小加唱好香港 籲保持清醒 內地不可「感情用事」 港不可「自暴自棄」

明報記者 馬迪帆

中港矛盾日漸顯，「一國兩制」、香港前途問題，亦成為金融界心頭之患。李小加稱：「一國、兩制，相輔相成，缺一不可。」他於中文網誌中解釋，港人應該認清只有取得中國信任，香港才可「制勝」；中國亦要認清，唯有令世界認可香港，才能繼續藉香港走向成功。在英文網誌中，李小加寫道，要維護香港地位，港人應放下政治立場、階層觀念，對未來抱有一致的願景，且要取得中西方兩邊的信任，否則香港就會走向衰落。

一國兩制相輔相成 缺一不可

李小加在中文網誌中亦提及，希望內地不可感情用事，更引用諺語指要當心「將孩子與洗澡水一起潑掉（throw the baby out with the bathwater，意指在擯除壞事物時，將好事物也一併除去）」，而對於香港一方，他認為，港人應該對中港關係有清醒認知，就會「自暴自棄、走入末路」。

中西方仍需要「戰略緩衝區」

內地城市代替香港言論甚囂塵上，李小加表示，過去10年中香港是連接中國與世界的最重要紐帶，在融資、投資及互聯互通方面均有所成就，例如10年內新股融資額逾2.3萬億港元，其中多數為內地企業。

他續稱，未來10年，環球將面對高度不確定性，但相信世界將會更迫切需要中國開放市場，惟中國體系獨特，中西難以輕易融合，因此香港對於中國資本市場開放仍極其重要，中西方仍需要「戰略緩衝區」，港交所任重而道遠。

續推動股票通債券通商品通

交易所戰略上，李小加表示，會繼續推動股票通、債券通、商品通，以及擁抱科技。滬深港通近年成交步步高升，李小加指出，現貨通已基本實現，希望未來可擴大至衍生產品通，並由二級市場擴容至一級市場通、即外間所說的新股通。對於債券通，他指交易所將會先着手債券雙向通，推出回購、融資債等服務，未來或通過合資、併購等方式進行國際化佈局。

商品方面，他指將會推進交易、清算及價格上均互聯互通。