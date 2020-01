李小加唱好香港 籲保持清醒 內地不可「感情用事」 港不可「自暴自棄」

明報記者 馬迪帆

中港矛盾日漸顯,「一國兩制」、香港前途問題,亦成為金融界心頭之患。李小加稱:「一國、兩制,相輔相成,缺一不可。」他於中文網誌中解釋,港人應該認清只有取得中國信任,香港才可「制勝」;中國亦要認清,唯有令世界認可香港,才能繼續藉香港走向成功。在英文網誌中,李小加寫道,要維護香港地位,港人應放下政治立場、階層觀念,對未來抱有一致的願景,且要取得中西方兩邊的信任,否則香港就會走向衰落。

一國兩制相輔相成 缺一不可

李小加在中文網誌中亦提及,希望內地不可感情用事,更引用諺語指要當心「將孩子與洗澡水一起潑掉(throw the baby out with the bathwater,意指在擯除壞事物時,將好事物也一併除去)」,而對於香港一方,他認為,港人應該對中港關係有清醒認知,就會「自暴自棄、走入末路」。

中西方仍需要「戰略緩衝區」

內地城市代替香港言論甚囂塵上,李小加表示,過去10年中香港是連接中國與世界的最重要紐帶,在融資、投資及互聯互通方面均有所成就,例如10年內新股融資額逾2.3萬億港元,其中多數為內地企業。

他續稱,未來10年,環球將面對高度不確定性,但相信世界將會更迫切需要中國開放市場,惟中國體系獨特,中西難以輕易融合,因此香港對於中國資本市場開放仍極其重要,中西方仍需要「戰略緩衝區」,港交所任重而道遠。

續推動股票通債券通商品通

交易所戰略上,李小加表示,會繼續推動股票通、債券通、商品通,以及擁抱科技。滬深港通近年成交步步高升,李小加指出,現貨通已基本實現,希望未來可擴大至衍生產品通,並由二級市場擴容至一級市場通、即外間所說的新股通。對於債券通,他指交易所將會先着手債券雙向通,推出回購、融資債等服務,未來或通過合資、併購等方式進行國際化佈局。

商品方面,他指將會推進交易、清算及價格上均互聯互通。