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曠視傳闖關成功 新石孖展超695倍

【明報專訊】上市路波折的內地人工智能（AI）公司曠視科技終於掃除一大障礙，外電昨日引述消息人士，指曠視在港上市申請已獲交易所批准，意味其上市計劃重回正軌。曠視去年11月未能通過交易所聆訊，當時傳出上市委員會要求其提供更多資料。昨日消息人士透露，曠視將不日更新披露資料，估計將在農曆新年假期後啟動招股，以待金融市場恢復活躍。曠視對其報道未有置評。

新年伊始新股市場再現超購熱潮，影視股新石文化（1740）出人意表地在新股陣線跑出。本報統計6家券商資料，截至昨日，新石文化共計約錄得128.79億元孖展額，該股公開發售集資額僅1850萬元，僅計孖展已超購695倍。「酸菜魚股」九毛九（9922）孖展較上周僅錄小幅增長，勢頭有所減弱，統計顯示，截至昨日約錄得346.5億元孖展，相當於超購157倍。

中國球員入球 艾德韋宣孖展增

另外西甲愛斯賓奴中國球員武磊日前射破巴塞隆拿大門，成為中國第一人，亦為與西甲合作的新股艾德韋宣（9919）吸引不少市場目光。據統計，艾德韋宣截至昨日錄得18.2億元孖展，單日增約6億元，相當於公開發售超購38倍。艾德韋宣與西甲聯賽簽訂10年授權協議，可用其品牌在中國舉辦獲批賽事、營銷活動，甚至製作真人秀，而有西甲高層早前亦出席其投資者推介會「撐場」。

相關字詞﹕新石文化 艾德韋宣 九毛九 餐飲股 巴塞隆拿 西甲 孖展 新股

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