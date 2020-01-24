曠視傳闖關成功 新石孖展超695倍

新年伊始新股市場再現超購熱潮，影視股新石文化（1740）出人意表地在新股陣線跑出。本報統計6家券商資料，截至昨日，新石文化共計約錄得128.79億元孖展額，該股公開發售集資額僅1850萬元，僅計孖展已超購695倍。「酸菜魚股」九毛九（9922）孖展較上周僅錄小幅增長，勢頭有所減弱，統計顯示，截至昨日約錄得346.5億元孖展，相當於超購157倍。

中國球員入球 艾德韋宣孖展增

另外西甲愛斯賓奴中國球員武磊日前射破巴塞隆拿大門，成為中國第一人，亦為與西甲合作的新股艾德韋宣（9919）吸引不少市場目光。據統計，艾德韋宣截至昨日錄得18.2億元孖展，單日增約6億元，相當於公開發售超購38倍。艾德韋宣與西甲聯賽簽訂10年授權協議，可用其品牌在中國舉辦獲批賽事、營銷活動，甚至製作真人秀，而有西甲高層早前亦出席其投資者推介會「撐場」。