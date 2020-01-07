大行看好今年產量 中海油逆市漲3%

今年產油量料增3%

花旗也認為新項目投產快於預期，造就了中海油2019年將會達到4.95億桶油當量的油氣產量水平，超出目標上限的4.9億桶油當量。報告又認為，中海油2020年的資本開支或介乎於700億元（人民幣，下同）至800億元之間，與2019年水平相若，但投放內地的開支比例或會從2019年的62%增加至65%。從中期來看，資本開支還將進一步增加至1000億元。花旗表示，以往中海油資本開支與油價表現呈正比，但從2019年首9個月看，油價回落但資本開支增加（見下圖），反映在國家能源安全的戰略下，油企要肩負減少進口能源的責任。

在美伊關係惡化之下，昨日石油股逆市向上，中石油（0857）升3.96%，收報4.2元，是升幅最大藍籌，中海油升3.63%，收報13.72元；中石化（0386）升0.63%，收報4.8元。中海油服（2883）升2.88%，收報12.88元。

上月內地成立的國家油氣管網公司，大和預料，管網公司會尋求在2023年上市，屆時估值將達到3000億美元（約2.34萬億港元）。該行又認為，國家管網公司成立後，將為中石油及旗下昆侖能源 （0135） 及帶來估值重估機會。昆侖能源昨日收報7.02元，微跌0.14%。