經濟
下一篇 上一篇

恒指險守10天線 牛證投資者大舉離場

【明報專訊】受中東局勢影響，港股沽壓增加。恒指昨日低開125點，午後最多挫397點，低見28,054點，全日跌225點，報28,226點，險守10天線（28,139點）收市，技術上從上周四（2日）28,543點高位，跌回上升通道內（見圖1）；國指跌88點，報11,165點。大市成交額916億元。

歐美股市早段普遍下跌

基於美伊關係緊張，市場憂慮地緣政局惡化，歐美股市昨日開盤後普遍下跌，截至昨晚10時半，德國DAX指數跌1.16%，英國富時100指數及法國CAC分別跌0.72%及0.86%；道指開市初段跌216點或0.7%至28,418點，標指及納指開市亦跌0.6%及0.7%；恒指夜期報28,223點，低水3點。

牛證證投資者不敢坐貨，昨日大舉沽貨離場。昨日開市前恒指牛證證重貨區介乎27,800點至27,999點，相對期指張數達2236張。

但據摩通的數據，截至昨晚，該重貨區域按日跌近1300張（見圖2），街貨量僅947張期指。縱使整體牛證張數錄得62%超越熊證，但以上下各1000點區域計算，牛證街貨只佔46%。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，由於恒指在上周五（3日）高開低收，或屬調整信號，加上各種政治因素，昨日仍見投資者買入牛證，惟反應未必太積極，因此資金流入相對較慢。

美團中海油逆市升

個別股份選擇方面，翁世權表示，目前市場焦點較集中在美團點評（3690），該股牛證甚受追捧，認為恒指下跌之際仍見資金流入，意味着投資者或更進取，平倉後再入場；其次中海油（0883）向來好淡兼做，認為資金流入牛證，或基於市場預期公司將加大投資生產。

昨日美團及中海油均逆市升，但成分股多下跌，石藥（1093）跌4.5%，是表現最差的藍籌股。舜宇（2382）及瑞聲（2018）均跌逾3%。九倉置業（1997）跌3.2%。重磅股騰訊（0700）午後跌勢加劇，收報377.4元，跌1.46%。友邦（1299）及匯控（0005）分別跌1%及0.7%。

中東局勢續緊張 短期難改善

銘基亞洲首席投資總監何如克認為，中東局勢持續緊張，短期或難見改善，利淡市場；中美第二階段貿易談判關鍵在於知識產權和科技上，預料兩國緊張關係持續。但他估計，A股或重演去年強勁表現，預料外資會續流入；港股市况波動，但估值吸引，仍提供吸引投資機會。

相關字詞﹕中美貿易 安本 瑞萬通博 中海油（0883） 美團點評 資金流 牛熊證 美股 恒指

上 / 下一篇新聞

機場航天城建大灣區保險醫療中心 同時服務中港客戶 新世界：積極拓出租物業
機場航天城建大灣區保險醫療中心 同時服務中港客戶 新世界：積極拓出租物業
旗下富通15億認購新世界債券
旗下富通15億認購新世界債券
大行看好今年產量 中海油逆市漲3%
大行看好今年產量 中海油逆市漲3%
曠視傳闖關成功 新石孖展超695倍
曠視傳闖關成功 新石孖展超695倍
李小加唱好香港 籲保持清醒 內地不可「感情用事」 港不可「自暴自棄」
李小加唱好香港 籲保持清醒 內地不可「感情用事」 港不可「自暴自棄」
百度傳評估赴港第二上市
百度傳評估赴港第二上市
吉利今年目標銷量增4%
吉利今年目標銷量增4%
內房去年銷售 大多超標完成
內房去年銷售 大多超標完成
蒙牛斥資逾3億 入股上海奶品製造商
蒙牛斥資逾3億 入股上海奶品製造商
波司登：羽絨服銷售額按年增30%
波司登：羽絨服銷售額按年增30%
港第四季PMI見逾21年低 企業看淡今年前景 分析：短期難望好轉
港第四季PMI見逾21年低 企業看淡今年前景 分析：短期難望好轉
新濠旗下珍寶海鮮舫擬裁逾半員工
新濠旗下珍寶海鮮舫擬裁逾半員工
中東局勢升溫 金價見7年高 美PMI數據理想 美股跌幅收窄
中東局勢升溫 金價見7年高 美PMI數據理想 美股跌幅收窄
737 MAX拖累 波音擬大舉發債
737 MAX拖累 波音擬大舉發債
《巴倫》：亞馬遜將成美股「現金王」
《巴倫》：亞馬遜將成美股「現金王」
陳茂峰：顯眼效應看港美股市脫鈎
陳茂峰：顯眼效應看港美股市脫鈎
張兆聰：疫情帶動外賣需求 美團可吼
張兆聰：疫情帶動外賣需求 美團可吼
金曹：27494點倘失守要小心
金曹：27494點倘失守要小心
技術取勝：三一國際4.5元有支持
技術取勝：三一國際4.5元有支持
205元兼做義工 換黃傑龍一餐晚飯？
205元兼做義工 換黃傑龍一餐晚飯？
食其家開幕未足月 取消24小時營業
食其家開幕未足月 取消24小時營業
劉思明：港股全面調整 強勢基調未變
劉思明：港股全面調整 強勢基調未變
周顯：李嘉誠巴菲特 大方向未錯過
周顯：李嘉誠巴菲特 大方向未錯過
湯文亮：一個「真」字 撥亂反正
湯文亮：一個「真」字 撥亂反正
鳳德邨153呎298萬 實呎撲2萬破頂 買家隨即8000元放租 呎租52元
鳳德邨153呎298萬 實呎撲2萬破頂 買家隨即8000元放租 呎租52元
美聯黃建業：料今年樓市「U形」走勢
美聯黃建業：料今年樓市「U形」走勢
雲海別墅1.15億 實呎3.1萬貴絕馬鞍山
雲海別墅1.15億 實呎3.1萬貴絕馬鞍山
15 Western Street周五首輪開售50伙
15 Western Street周五首輪開售50伙
歐陽震華妻沽上環舖 7年蝕233萬
歐陽震華妻沽上環舖 7年蝕233萬
灝景灣車位213萬 低高峰兩成半
灝景灣車位213萬 低高峰兩成半