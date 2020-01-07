恒指險守10天線 牛證投資者大舉離場

歐美股市早段普遍下跌

基於美伊關係緊張，市場憂慮地緣政局惡化，歐美股市昨日開盤後普遍下跌，截至昨晚10時半，德國DAX指數跌1.16%，英國富時100指數及法國CAC分別跌0.72%及0.86%；道指開市初段跌216點或0.7%至28,418點，標指及納指開市亦跌0.6%及0.7%；恒指夜期報28,223點，低水3點。

牛證證投資者不敢坐貨，昨日大舉沽貨離場。昨日開市前恒指牛證證重貨區介乎27,800點至27,999點，相對期指張數達2236張。

但據摩通的數據，截至昨晚，該重貨區域按日跌近1300張（見圖2），街貨量僅947張期指。縱使整體牛證張數錄得62%超越熊證，但以上下各1000點區域計算，牛證街貨只佔46%。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，由於恒指在上周五（3日）高開低收，或屬調整信號，加上各種政治因素，昨日仍見投資者買入牛證，惟反應未必太積極，因此資金流入相對較慢。

美團中海油逆市升

個別股份選擇方面，翁世權表示，目前市場焦點較集中在美團點評（3690），該股牛證甚受追捧，認為恒指下跌之際仍見資金流入，意味着投資者或更進取，平倉後再入場；其次中海油（0883）向來好淡兼做，認為資金流入牛證，或基於市場預期公司將加大投資生產。

昨日美團及中海油均逆市升，但成分股多下跌，石藥（1093）跌4.5%，是表現最差的藍籌股。舜宇（2382）及瑞聲（2018）均跌逾3%。九倉置業（1997）跌3.2%。重磅股騰訊（0700）午後跌勢加劇，收報377.4元，跌1.46%。友邦（1299）及匯控（0005）分別跌1%及0.7%。

中東局勢續緊張 短期難改善

銘基亞洲首席投資總監何如克認為，中東局勢持續緊張，短期或難見改善，利淡市場；中美第二階段貿易談判關鍵在於知識產權和科技上，預料兩國緊張關係持續。但他估計，A股或重演去年強勁表現，預料外資會續流入；港股市况波動，但估值吸引，仍提供吸引投資機會。