機場航天城建大灣區保險醫療中心 同時服務中港客戶 新世界：積極拓出租物業

內地土儲逾半位於大灣區

新世界昨日公布上半年度內地賣樓成績，是新世界中國在2016年4月被私有化後首次，期內共錄得合同銷售116億元人民幣，完成年度200億元人民幣銷售目標的57%。據消息人士指出，新世界在中港兩地均積極增加出租面積，以擴大經常收入。

其中在內地業務方面，新世界中國透過發展在深圳前海、太子灣及寧波等租務項目，估計可供出租面積到2025年時會較2018年大增6倍至130萬平方米。住宅方面，新世界中國目前土儲集中於大灣區及內地一二線城市，其中逾半位於大灣區，可建樓面面積逾267萬平方米。

今年分期推出大圍項目

香港方面，新世界近年承諾在港累計投資500億至600億元，其中售樓方面，新世界今年開始分期推出大圍項目3090個單位發售，首期、第二期及第三期會分別推出783個、1415個及892個，以一、兩房單位為主。至於出租物業，據悉集團計劃到2026年時，透過航天城、長沙灣瓊林街等項目陸續投入使用，令在港的出租面積較2019年大增3倍至440萬平方呎。

新世界系在發展大灣區的同時，近年亦涉獵多個地產以外業務，包括創辦仁山優社、在尖沙嘴K11 Musea開設Donut Playhouse等親子項目，透過新創建（0659）投資港怡醫院，以及收購富通保險等。消息指出，集團有意將大灣區及旗下各項業務融合，其中「航天城位於大灣區中心位置，新的生態系統會首次在航天城體現，服務港客兼大灣區」，意味有意將航天城建設成大灣區醫療及保險中心。

富通將來更擬在集團旗下屋苑銷售自願醫保、壽險及危疾險，亦正聯繫中、港兩地監管機構，物色開拓大灣區保險機遇。

近年多涉獵地產以外業務

此外，消息人士更稱：「新世界中國的團隊發揮專長，在市中心物色舊改項目，雖然發展時間較長，但是減省招拍掛程序，土地成本較低，包括廣州增城、番禺漢溪等項目將在2022年後加入土儲，足夠未來5、6年發展住宅。」

就算近年在新加坡參與發展兩個樓盤項目，據稱只作小試牛刀參與，泰國酒店亦發展了幾年，但是該系以香港及大灣區為重心，亦因為業務已多元化，因此無懼社會運動影響業務發展。

明報記者 陳偉燊