經濟
退休綢繆

財富管理

上一篇

買債券基金為退休鋪路

【明報專訊】退休前後理財都有差別，主要是風險承受能力上，因為退休後入息減少，投資資產選擇會偏向保守或保本，惟現時通脹較銀行存款息率高，資產被通脹蠶食。投資類別中以穩定派息為首選，其中選擇債券還是債券基金，投資者要考慮的是會否對單一債券有信心。如果擔心該債券在未到期時違約，又認為高息債券孳息率吸引，但對發行人財務狀況未必清楚，以債券基金作為入門選擇會較合適。

明報記者 龍彩霞

股神巴菲特說，人生就像滾雪球，而影響雪球大小的因素有二：一是夠長的坡道。雪球愈滾愈大，象徵投資的成果；坡道代表「時間」。在正常狀態下，每個人都可自由運用現金，但及早開始準備投資，利用時間來累積財富，卻是自己的選擇。第二是充足的雪量，代表適當的投資產品。太過波動的投資不易累積財富，好像衍生產品不宜佔投資組合比重太大。

認清債券與債券基金分別

退休必需如果投資資產可作穩定派息，自然不愁退休生活費，做到退休無憂。債券或債券基金也可以做到穩定收息。債券與債券基金的分別，債券可以由單一隻至多隻債券也可，例如：A公司發行了面值100萬、票面利率5%的債券，20年到期。如果你買了這張債券，只要公司沒倒閉，20年內你每年都會收到5萬元利息，期滿20年後你還能拿回100萬元。債券基金就是買入一籃子的債券，唯需要透過基金經理人去操作，所以有額外的管理費與交易手續費。因為一籃子債券，所以到期日各有不同，亦沒有到期的問題。

如果你手上資金好幾千萬，那可以透過銀行或證券行買賣。如果是小本投資或想分散投資，還可以透過債券基金或債券ETF。債券有穩定配息的特性，會造成重大損失的原因是「債券違約」，

但就過去投資級別債券違約的狀況並不多見。香港發行政府更是穩陣。另外就是受到對預期利率的影響，不過利率波動也不算大，除非是平均到期年數很長的債券才會有較大的波動。不過，投資債券基金所得利息最好要再投資，才有複息效果，否則每次都提取現金利息，回報會較再投資減少很多，當然你尋找到其他更高息的投資除外。

債券種類多 投資前要清楚

如果要投資在高收益債(垃圾債券)，要分散風險，因為違約率高的債券雖然回報高，但有時候瞬間價格波動會很大，盡可能避免用退休資金來押在該類債券身上，退休金都是保本及波動少為主調。如你買入債券，並持有至到期日，便可取回本金。但如在中途賣出，你仍要承受價格風險。債券基金則沒有到期日，基金表現視乎基金經理的投資管理素質，價格可升可跌。沽出基金時，可能會因價格下跌而虧本。投資債券或需繳付託管費和代收利息費。債券基金的收費則包括基金管理費和信託人費用等。

在買賣債券時，主要風險包括：信貸風險：指發債機構未能如期向投資者支付利息或本金的風險。在挑選債券時，但留意評級機構給予個別債券的信貸評 級。如發債機構的信貸評級被調低，會對債 券的價格造成壓力。

利率風險：如購入定息債券，當利率上升時，債券的價格便會下跌。如購入浮息債券，當利率下跌時，你可獲得的利息則會減少。

價格風險：是指債券價格變動的風險。債券價格在到期前可能會隨利息的升降而波動。在到期前沽出債券，便要承受價格可能跌低於購入價的風險。

流通性風險：指在債券到期前可能由 於沒有二手市場，或二手市場流通量欠佳， 而未能成功沽出債券套現的風險。在購買債券前，投資者可向銷售債券的機構查詢他們 有否提供二手市場服務。

[退休綢繆]

相關字詞﹕金債券基金 債券

上 / 下一篇新聞

蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
領展拓內地市場 80元以下抵吸
領展拓內地市場 80元以下抵吸
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新例更貼市 準確反映金融資產質素
新例更貼市 準確反映金融資產質素
英國監管機構 傳查美投行違規
英國監管機構 傳查美投行違規
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
大股東悉售股份 協同通信易主
大股東悉售股份 協同通信易主
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
冼健岷：醫療危疾保不可缺
冼健岷：醫療危疾保不可缺
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股ETF受捧 購13401
金子：A股ETF受捧 購13401
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
沈永年：單位景靚增升值潛力
沈永年：單位景靚增升值潛力
李聲揚：今年恒指上望33000點
李聲揚：今年恒指上望33000點
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
技術取勝：煤氣仍守上升軌
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
李順威：內外因素支持金價續升
李順威：內外因素支持金價續升
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
周顯：工作流程割裂不利打工仔
周顯：工作流程割裂不利打工仔
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
廖偉強：有後台仍要自強不息
廖偉強：有後台仍要自強不息
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
Wetland首推1房 296呎折實375萬
Wetland首推1房 296呎折實375萬
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
東涌上月續破百宗租賃
東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
將軍澳中心實呎重上1.6萬