買債券基金為退休鋪路

明報記者 龍彩霞

股神巴菲特說，人生就像滾雪球，而影響雪球大小的因素有二：一是夠長的坡道。雪球愈滾愈大，象徵投資的成果；坡道代表「時間」。在正常狀態下，每個人都可自由運用現金，但及早開始準備投資，利用時間來累積財富，卻是自己的選擇。第二是充足的雪量，代表適當的投資產品。太過波動的投資不易累積財富，好像衍生產品不宜佔投資組合比重太大。

認清債券與債券基金分別

退休必需如果投資資產可作穩定派息，自然不愁退休生活費，做到退休無憂。債券或債券基金也可以做到穩定收息。債券與債券基金的分別，債券可以由單一隻至多隻債券也可，例如：A公司發行了面值100萬、票面利率5%的債券，20年到期。如果你買了這張債券，只要公司沒倒閉，20年內你每年都會收到5萬元利息，期滿20年後你還能拿回100萬元。債券基金就是買入一籃子的債券，唯需要透過基金經理人去操作，所以有額外的管理費與交易手續費。因為一籃子債券，所以到期日各有不同，亦沒有到期的問題。

如果你手上資金好幾千萬，那可以透過銀行或證券行買賣。如果是小本投資或想分散投資，還可以透過債券基金或債券ETF。債券有穩定配息的特性，會造成重大損失的原因是「債券違約」，

但就過去投資級別債券違約的狀況並不多見。香港發行政府更是穩陣。另外就是受到對預期利率的影響，不過利率波動也不算大，除非是平均到期年數很長的債券才會有較大的波動。不過，投資債券基金所得利息最好要再投資，才有複息效果，否則每次都提取現金利息，回報會較再投資減少很多，當然你尋找到其他更高息的投資除外。

債券種類多 投資前要清楚

如果要投資在高收益債(垃圾債券)，要分散風險，因為違約率高的債券雖然回報高，但有時候瞬間價格波動會很大，盡可能避免用退休資金來押在該類債券身上，退休金都是保本及波動少為主調。如你買入債券，並持有至到期日，便可取回本金。但如在中途賣出，你仍要承受價格風險。債券基金則沒有到期日，基金表現視乎基金經理的投資管理素質，價格可升可跌。沽出基金時，可能會因價格下跌而虧本。投資債券或需繳付託管費和代收利息費。債券基金的收費則包括基金管理費和信託人費用等。

在買賣債券時，主要風險包括：信貸風險：指發債機構未能如期向投資者支付利息或本金的風險。在挑選債券時，但留意評級機構給予個別債券的信貸評 級。如發債機構的信貸評級被調低，會對債 券的價格造成壓力。

利率風險：如購入定息債券，當利率上升時，債券的價格便會下跌。如購入浮息債券，當利率下跌時，你可獲得的利息則會減少。

價格風險：是指債券價格變動的風險。債券價格在到期前可能會隨利息的升降而波動。在到期前沽出債券，便要承受價格可能跌低於購入價的風險。

流通性風險：指在債券到期前可能由 於沒有二手市場，或二手市場流通量欠佳， 而未能成功沽出債券套現的風險。在購買債券前，投資者可向銷售債券的機構查詢他們 有否提供二手市場服務。

[退休綢繆]