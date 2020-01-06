將軍澳中心實呎重上1.6萬

明報記者 周綺琪

將軍澳中心曾於去年9月跌至僅2宗二手成交，惟屋苑的二手交投受放寬按保刺激，交投逐步回穩，並於上月錄得15宗成交，實呎亦重上至1.64萬元。利嘉閣高級分區經理梁敬嚴指，早前屋苑業主曾因社會局勢不穩而減價、止賺離場，而現時買家仍然維持觀望態度，但屋苑價位已重上高位，故預料未來屋苑呎價可維持在1.6萬至1.7萬元水平，惟成交宗數則持平。

藍灣特色戶實呎2.7萬 兩年半高

近月個別二手屋苑成交價重返近年高位，其中小西灣大型屋苑藍灣半島有特色戶呎價創屋苑兩年半新高。市場消息指，上述藍灣半島3座高層B室，實用面積748方呎，採3房間隔並附設天台，原業主最初叫價2500萬元放售，最終以2050萬元獲承接，累減450萬元或18%；實呎27406元，屬屋苑自2017年4月後高位。原業主於2008年4月以1085萬元購入上址，帳面獲利965萬元，單位11年升值89%。

資助房屋方面，祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋富健花園11座中層C室，實用面積484方呎2房戶，原業主早前於未補地價市場以400萬元放售，及後累減21萬元或5%，以379萬元（未補地價）獲「白居二」買家承接，實呎7831元。

新白居二客379萬購富健2房

上述買家於當日上午申領購買資格證明書後，下午隨即入市，相信成交為新一輪白居二首宗入市個案。單位原業主於2013年以167.5萬元（未補地價）購入，持貨6年，帳面獲利211.5萬元，物業升值約1.3倍。

東環3房688萬沽 4年實蝕2%

不過，二手市場續錄蝕讓成交。中原資深分區營業經理陳旭明表示，東涌東環1A座低層7室，屬實用面積588方呎3房連套房間隔，原業主最初叫價800萬元，惟其後見市場淡靜，遂減價112萬元或14%，終以688萬元易手，實呎11701元。陳續指，單位原業主於2015年10月以668.8萬元買入上址，持貨4年，帳面獲利19.2萬元或3%，但扣除稅項和雜費開支後，料需倒蝕逾15萬元或2%離場。

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