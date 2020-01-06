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海傲灣擁鯉魚門海景

【明報專訊】一手空置稅事在必行之際，本港社會局勢持續動盪，不少發展商遂加快推售現樓貨尾，其中九建（0034）旗下油塘、擁有鯉魚門海景的海傲灣近期入伙，項目開售逾一年至今已累售近600個、即約九成單位，套現逾34億元，目前僅餘約60個單位待售，當中包括1房及2房戶。九建早前表示，不排除把海傲灣部分單位轉作長線收租。

明報記者 周綺琪

攝影 劉焌陶

海傲灣位於油塘鯉魚門徑1號，前臨三家村避風塘，屋苑前排單位可享有開揚海景。項目由兩座住宅大廈組成，其中第一座再分為1A和1B座，其中A翼為一梯8伙，B翼則為一梯9伙。項目合共提供646伙，戶型則由開放式涵蓋至2房戶，其中以1房戶為主打，共有485伙，佔全盤單位總數約七成半，實用面積則介乎238方呎至301方呎，以迎合上車客口味。

開放式238呎起 主打1房

發展商早前開放兩個無改動的現樓示範單位予傳媒參觀，其中一個為1A座27樓D室，實用面積391方呎2房戶。單位主要採用落地玻璃，戶主可外望開揚海景，加上屋內以淺色為主調，予人舒適感覺；長形客飯廳開則實用，外連22方呎露台，另一旁的開放式廚房則以白色雲石配襯米白色廚櫃，並備有不少西門子品牌家電，如電磁爐、雪櫃等，其中鋅盆亦採用新穎設計，住戶可移動水龍頭位置以騰出更多洗滌空間。

睡房間隔四正，可望海景，主人睡房可放置雙人牀，連16方呎工作平台；另一間睡房空間僅足夠擺放單人牀。浴室以石材鋪砌，備有淋浴間和通風窗；值得留意的是，發展商把面盆旁的白色儲物空間延伸至坐廁上，為戶主提供更多空間置物。

另發展商同時開放位於1A座27樓E室、實用面積295方呎的1房示範單位，外望區內樓景，而內籠和配備則大致與上述D室相同，其中單位玄關位置設有凹位，可供戶主擺放鞋櫃。另浴室設於睡房內，可當套房，或需關上房門才可進出浴室。

會所可體驗滑雪樂趣

住客會所方面，室內外佔地逾1.2萬方呎，提供不少新穎設施，如VR滑雪機，可在室內可體驗滑雪之樂；另有健身室、室外游泳池等，室外不同地方擺放梳化和吊椅，供住戶休憩。

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