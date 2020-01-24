龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王

白居二客入市步伐加快，祥益地產高級區域經理黃慶德表示，龍門居日前連錄3宗成交，其中一宗位於11座中層K室，實用面積592方呎，3房間隔，以538萬元未補價易手，實呎9088元，造價除創屋苑新高，更貴絕區內未補價居屋。原業主2012年193.8萬元未補價購入，帳面獲利344.2萬元或約1.8倍。

富榮開齋 3房未補價728萬沽

同時，有「九龍居屋王」之稱的旺角富榮花園，新近錄得今年首宗成交，有3房戶於未補地價市場以728萬元沽出。香港置業首席分區董事黃慶龍表示，富榮花園9座高層D室，實用面積592方呎（建築面積694方呎），屬3房間隔，原業主最初叫價758萬元於未補價市場放盤，經議價後，減價30萬元或約4%，新近以728萬元獲綠表首置客承接，實呎12,297元；原業主1998年8月約188.7萬元未補價買入，帳面獲利約539.3萬元或2.9倍。

十大屋苑今年首周末僅3宗

十大屋苑方面，據代理統計，剛過去周末共錄得3宗成交，按周下跌四成，成交量連續9周錄得個位數字，並繼續維持低水平。十大屋苑中，僅鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨及東涌映灣園各錄1宗成交，餘下7個屋苑均「捧蛋」。其中，港島龍頭屋苑太古城本月累計暫錄3宗成交，最新有3房戶以1790萬元沽出。中原分區營業經理莊素娟表示，屋苑青松閣中層D室，實用面積922方呎，3房套房間隔，以1790萬元成交，實呎19,414元。原業主2003年6月320萬元購入，帳面賺1470萬元或4.6倍。