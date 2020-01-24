Wetland首推1房 296呎折實375萬

昨加推89伙 折實均呎1.26萬

綜合市場消息，受惠Wetland開售，剛過去周末一手市場共錄得約400宗成交（Wetland佔逾九成），按周急升逾15倍，並為自去年7月13日及14日屯門菁雋及大埔天鑽推售後，一手成交量近半年以來的周末新高。新地副董事總經理雷霆表示，項目上周六沽出97%以價單形式發售的單位，套現約25億元。據最新加推的5號價單顯示，89伙單位實用面積由296方呎至779方呎，維持最高18%直減折扣，折實價由374.8萬至939.66萬元。

今年首周末沽400伙 半年最旺

項目今批入場單位為17座1樓B5單位 ，實用面積296方呎，1房連開放式廚房間隔，定價457.08萬元，折實價374.8萬元，折實實呎12,662元；售價最高單位為別墅11的2樓B室，實用面積778方呎，3房1套連儲物室間隔，定價1145.93萬元，折實價939.66萬元，折實實呎12,078元。發展商同時亦上載更新1號價單，調整38伙單位定價，價格上調1.5%至2%。另外，項目自昨日起收票，最快本周末作次輪銷售。

15 Western Street加推11伙

另一邊廂，其他新盤亦蓄勢待發。內房萬科（香港）與長虹集團合作的西營盤21個月樓花15 Western Street，昨日公布以折實平均實呎30,146元加推11伙。據價單顯示，11個單位涵蓋開放式及1房戶，實用面積213方呎至344方呎，扣除最高16%的折扣優惠，折實價由656.1萬至1044.2萬元，折實實呎由28,702至32,106元。項目自上周五起收票，過去3日累收約150票，按兩張價單61伙計，超額認購約1.5倍。