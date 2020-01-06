屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅

皇第最快本季推出招標

事實上，早於2017年9月開售的城．點，涉及204伙，最細單位僅217方呎，樓書關鍵日期為去年9月29日，其後延至去年底。

另外，上述3個豪宅新盤中，以渣甸山皇第最快開售。項目早於去年4月已上載樓書，將以現樓形式推售，料短期內開放6個現樓示範單位，最快首季推出招標。其中，項目頂層一個實用6867方呎三複式大戶，有力挑戰「亞洲樓王」寶座，業界估計呎價有機會高達13萬元。

至於山頂白加道47號，為1幢實用面積逾4000方呎洋房，預計今年第三季以現樓形式推出，項目最大賣點是物業前身為一座建於上世紀30年代的大宅，2010年獲評為二級歷史建築，資策於2011年斥約2億元向黃克競家族購入物業，隨即向城規會申請重建，並於2014年獲批准重建，且需保留向街外牆原貌。

去年17億沽亞士厘道地盤

另外，去年集團沽出尖沙嘴亞士厘道21至27號商業地盤，涉逾17億元。鍾楚義表示，每年買賣物業涉及銀碼相若，未來亦會積極物色合適的物業作投資。

[發展商專訪]