資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈

明報記者 甘潔瑩

雖然去年中原城市領先指數CCL僅升2.1%，為金融海嘯後11年來最小升幅，但樓價依然高企，如鰂魚涌太古城實用面積近600方呎的2房則王，成交價動輒逾千萬元水平，而新界3房大單位千萬元成交亦屬常見。

政府放寬按保後，樓價1000萬元以下的首置買家，只需10%至20%首期便可上車，首期支出大大降低，惟樓價1000萬元以上物業的按揭成數維持不變，最高五成按揭。

料春節後失業率增 勢影響樓市

鍾楚義認為，政府放寬樓價1000萬元以下物業按揭保險的同時，亦應放寬豪宅物業的按揭，「部分中上收入家庭亦希望改善生活環境，落地生根，希望更換樓價較高的優質物業，惟因目前按揭所限，換樓成本大。如目前持有一個價值1000萬元物業，希望換至3000萬元的物業，以此計算，首期最少達1500萬元，還有印花稅、佣金等使費，首期成本相當大。」

望政府在信心未崩潰前出手

他建議，政府可考慮分階段放寬二手豪宅物業的按揭成數，讓他們可以低首期成本換樓，有向上流轉的機會，否則這批換樓業主只能選擇一手樓，透過發展商提供的高成數按揭始能換樓，令他們承受更高風險，同時亦有利增加1000萬元以上的盤源。他續稱：「市場是最真實，價錢合理始成交，不易被操控；銀行亦會審慎計算風險後始作放貸決定，利多於弊，政府應作考慮。」

鍾氏又稱，今年樓市「見唔到有好消息」，樓價最大支持是息率低，相信市場不會有大手拋售物業情况，「雖然市場對住宅需求大，但政府亦需在大眾信心未崩潰前出手。」

問及資策旗下收租物業有否減租，鍾楚義未有正面回應，只謂整個市場均受影響，亦得悉部分租客的生意受打擊，旅遊區商舖影響較大，民生區商舖租金相對穩定，但他深信影響短暫，料旅客僅暫時不來港。他預計，農曆新年後失業率或會進一步上升，酒店業首當其衝，樓價稍後亦會反映有關影響。

鍾楚義表示：「物業中以商業物業影響較大，目前舖租已下挫，預計價格亦會下跌；寫字樓需求亦減少，但礙於部分租客尚未完約，料暫時影響不大，但個別散戶持有寫字樓單位，租金或做價料需調整後始能出租或出售。」

[發展商專訪]