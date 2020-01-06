李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機

值得注意，發展局日前公布本財年第四季(2020年1月至3月)賣地計劃，當中招標3幅官地住宅地皮，可興建1,850伙，連同市建局1幅地皮，涉及180伙，即合共提供2030個單位。若以本財年賣地計劃合計，可提供約11850個單位，佔全年1.35萬伙目標近9成。賣地計劃供應連跌兩年，本財年較18/19年度跌約18.5%，比起17/18年度更大跌超過一半，並創自2010年引入「政府主動賣地機制」後的十年新低。以上數字意味短期內房屋供不應求的情况將持續，在住屋需求熾熱，以及本港低息環境有望持續下，樓價仍有支持。

觀乎樓價走勢，差估價署最新數據顯示，2019年11月份私人住宅售價指數報384.1點，按月升1.78%，當中以中小型單位升幅較顯著。指數終止5個月連跌，按年升4.72%。2019年首11個月指數累升6.87%，較2018年同期約4%升幅高近3個百分點。

事實上，受長假期業主外遊因素影響，年末至農曆新年前乃樓市傳統淡季，預期隨着中美貿易戰影響逐漸淡化，外圍因素向好，樓市有機會於農曆新年後反彈。

香港置業行政總裁

[李志成]