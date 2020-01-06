布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠

經濟學角度來說，全球寬鬆貨幣政策會釋放資金流動性，再加上利率低企鼓勵消費者進行各種投資，從而帶動經濟。就像09年美國曾實施的量化寬鬆政策，全球央行爭相「放水」刺激經濟，香港作為世界知名的國際金融中心自能受惠，當資金湧入香港追逐香港樓市，樓價焉會不升？

根據美聯物業資料庫資料，美國實施QE1的時間由2009年3月至2010年3月，期內本港失業率，由5.2%跌至4.6%；恒生指數由13,576點狂飈至21,239點，按年升幅高逾56%；至於美聯樓價指數則由57.47點，按年大升近29%至74.07點，放水對經濟的刺激作用可想而知。事實上，本港銀行目前已水浸，銀行總存款多達13.7萬億；房屋供不應求已是「老掉牙」般人所共知。日前發展局公布本財年第四季(2020年1至3月)賣地計劃，合共可提供2,030個單位，若以本財年賣地計劃合計，可提供1185萬伙單位，僅佔全年1.35萬伙目標近九成，連跌兩年，較18/19年度跌近19%，創自2010年引入「政府主動賣地機制」後10年新低。

在利好消息紛呈下，儘管目前樓市仍未明顯回勇，但本人相信，整體樓市回彈，以及樓價回穩，只屬時間問題。利好消息對經濟的利好作用，只是未即時浮現，本人相信，只要遇到可引爆樓市購買力的「引子」，購買力將會陸續釋放。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]