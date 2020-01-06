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廖偉強：有後台仍要自強不息

【明報專訊】21世紀的第三個10年揭開序幕，先祝大家2020年事事如意，展開新天地。香港本身資源豐厚，人才濟濟，無論是法制、自由民主及經濟條件，都是世界一流的，只要我們香港人能夠發揮所長，突出自身的優勢及強項，並珍惜中國這個龐大的後台，做出協同效應的成果，香港未來一定可以更輝煌。

筆者從事的地產代理行業競爭向來激烈，年年月月都在鬥生意、鬥規模、鬥人手。2019年剛過去，行內競爭對手早前發了盈警，更罕有地指出該集團子公司出現嚴重虧損，因而拖累母公司全年業績表現。

筆者服務的公司，也是屬於地產代理行業另一集團的附屬子公司。筆者原先是在集團的母公司工作，正所謂大樹好遮蔭，母公司一向都是執行業的牛耳，無論在分行的規模及人手，都是行內之冠，品牌更是無人不識，筆者身為公司的一分子，做生意便容易做到事半功倍。

筆者集團的公司為了加強競爭，早在10多年前，便收購了目前由筆者負責主理的子公司。通常一家大機構收購公司，很快便會將其合併，去蕪存菁，精簡架構，達至最高的效益。但筆者集團公司的老闆並沒有這樣做，除了保留收購回來公司現有品牌的價值外，更希望原有員工不會因收購合併而失業。

既是兩個品牌，就必須各自發揮所長；當年筆者接受主理這家子公司任務時，便知道不可寄望及依賴集團原有資源，應獨立及自主運作，展現自身品牌的價值。更重要的是，一定要自給自足，不可以成為母公司的包袱；既然有這樣龐大的後台，就更加應該好好珍惜，做到協同效應的成績，才能有更光輝的前景。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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