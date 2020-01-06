陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡

在聖誕節前表現呆滯的金價，在每盎司1470美元反覆多時，假期之際反而趁着成交淡靜展現強勁升勢，一舉衝破1500美元大關，扶搖直上到1518美元。

金價走強意味美元及美息走弱，對於實物如黃金及物業等有利。本港住宅物業雖然陷於沉悶多個月，但金價走強有利樓價。縱使近期本港樓市成交薄弱及有低價成交，但不用過分憂慮。

黃金與住宅等物業同是實物，黃金無息收取，從投資角度稍稍不及有租金回報率的物業好，本港住宅物業租金年回報率一般有2厘至3厘。在目前低回報投資環境之下，2厘至3厘租金回報率相對已經是高回報。

無息收的黃金價錢在約一個月內有爆升場面，當然有不少投資者認同世界各種投資工具愈來愈難找到高回報，無息收的黃金亦被視作「高回報」。因為這些年來投資市場竟然負息債券也大受追捧，市場擔心負利率問題會日益嚴重。所以，質素比較好的負息債券也很受歡迎。全因不少投資者認為目前負息債券雖然是負息，但將來所發行的債券負息程度擴大，現存的負息債券便會自動升值。

負息債券有市場，無息黃金也受追捧。印鈔的量化寬鬆成為各國打救經濟指定動作，有租金回報的物業亦必有捧場客。香港雖有社會事件困擾，但問題總會有解決的一日。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]