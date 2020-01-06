湯文亮：黃色經濟圈四部曲

劃地為牢

當晚，主人家話要與家人食飯，要稍後才到，已經替我們準備好佳餚，鮑參翅肚全部有齊，實在太豐富，但食了幾個餸之後，主人家話外面立立亂，他唔可以到來，好似唔記得是他埋單，我唯有硬着頭皮問經理用現金找數得唔得，經理話唔得，不過，可以搵一個會員替我埋單，我畀番現金那位會員，最後仲加多一句，做生意點會劃地為牢。

這句話大家可能最近聽過，就是有人問經濟局邱局長關於黃色經濟圈，邱局長以劃地為牢作為答案，現在黃色經濟圈所涉及的生意以飲食為主，俗稱下門襯家生意，唔應該劃地為牢，否則，最終受害的人就是經營者。

僧多粥少

席間有篤信佛學的老友話現在黃色經濟圈的茶餐廳大排長龍，不知幾旺，絕對不是下門襯家。對於這個問題我要用禪學來解釋，話說有一間黃色寺院，只有一個主持及一個小沙彌，每一次化緣都滿載而歸，小沙彌於是叫多幾個朋友剃度，老和尚知道之後話慎防僧多粥少，果然不出老和尚所料，化緣人均收入大減，最後不歡而散。

現在黃色經濟圈的商店不是很多，生意非常之好，但如果太多人開店而幫襯的人沒有增加，平均生意額就會下跌，不排除有個別商店要結業，所以，黃色經濟圈最重要的是消費者數目增長，而非盲目增加商店。

易入難出

席間有老友是經營茶餐廳，他亦打算加入黃色經濟圈，如果生意理想，亦唔介意畀一些經營費用，但做生意沒有絕對，他擔心最初的生意不俗，但兩三個月之後轉差，但仍然要交經營費，變成又要交租，又要交經營費，想退出又唔得，生意又唔好，想唔執笠都唔得。這個問題我不懂得回答，我只能夠話凡事有利有弊，參加者要衡量自己能夠承受的風險。

綠林好漢

飲飽食醉後坐的士回家，司機認得我，問：湯生，你是黃抑或藍？如果是黃同我講黃話，是藍同我講藍話。我話吹無定向風，遇黃愈黃，遇藍愈藍，想唔到司機大佬話原來大家都是綠林好漢，黃中帶藍，藍中有黃，其實，大多數香港人都是綠林好漢，黃黃藍藍，點可以分得咁清楚？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]