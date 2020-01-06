經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：黃色經濟圈四部曲

【明報專訊】有幾個老友話最近黃色經濟圈這個話題大熱，其中一位請食飯，想聽下我這個庶民經濟學家講黃色經濟圈，遂於元旦晚上設席於中環一個行會員制度的私人會所。

劃地為牢

當晚，主人家話要與家人食飯，要稍後才到，已經替我們準備好佳餚，鮑參翅肚全部有齊，實在太豐富，但食了幾個餸之後，主人家話外面立立亂，他唔可以到來，好似唔記得是他埋單，我唯有硬着頭皮問經理用現金找數得唔得，經理話唔得，不過，可以搵一個會員替我埋單，我畀番現金那位會員，最後仲加多一句，做生意點會劃地為牢。

這句話大家可能最近聽過，就是有人問經濟局邱局長關於黃色經濟圈，邱局長以劃地為牢作為答案，現在黃色經濟圈所涉及的生意以飲食為主，俗稱下門襯家生意，唔應該劃地為牢，否則，最終受害的人就是經營者。

僧多粥少

席間有篤信佛學的老友話現在黃色經濟圈的茶餐廳大排長龍，不知幾旺，絕對不是下門襯家。對於這個問題我要用禪學來解釋，話說有一間黃色寺院，只有一個主持及一個小沙彌，每一次化緣都滿載而歸，小沙彌於是叫多幾個朋友剃度，老和尚知道之後話慎防僧多粥少，果然不出老和尚所料，化緣人均收入大減，最後不歡而散。

現在黃色經濟圈的商店不是很多，生意非常之好，但如果太多人開店而幫襯的人沒有增加，平均生意額就會下跌，不排除有個別商店要結業，所以，黃色經濟圈最重要的是消費者數目增長，而非盲目增加商店。

易入難出

席間有老友是經營茶餐廳，他亦打算加入黃色經濟圈，如果生意理想，亦唔介意畀一些經營費用，但做生意沒有絕對，他擔心最初的生意不俗，但兩三個月之後轉差，但仍然要交經營費，變成又要交租，又要交經營費，想退出又唔得，生意又唔好，想唔執笠都唔得。這個問題我不懂得回答，我只能夠話凡事有利有弊，參加者要衡量自己能夠承受的風險。

綠林好漢

飲飽食醉後坐的士回家，司機認得我，問：湯生，你是黃抑或藍？如果是黃同我講黃話，是藍同我講藍話。我話吹無定向風，遇黃愈黃，遇藍愈藍，想唔到司機大佬話原來大家都是綠林好漢，黃中帶藍，藍中有黃，其實，大多數香港人都是綠林好漢，黃黃藍藍，點可以分得咁清楚？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
領展拓內地市場 80元以下抵吸
領展拓內地市場 80元以下抵吸
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新例更貼市 準確反映金融資產質素
新例更貼市 準確反映金融資產質素
英國監管機構 傳查美投行違規
英國監管機構 傳查美投行違規
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
大股東悉售股份 協同通信易主
大股東悉售股份 協同通信易主
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
冼健岷：醫療危疾保不可缺
冼健岷：醫療危疾保不可缺
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股ETF受捧 購13401
金子：A股ETF受捧 購13401
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
沈永年：單位景靚增升值潛力
沈永年：單位景靚增升值潛力
李聲揚：今年恒指上望33000點
李聲揚：今年恒指上望33000點
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
技術取勝：煤氣仍守上升軌
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
李順威：內外因素支持金價續升
李順威：內外因素支持金價續升
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
周顯：工作流程割裂不利打工仔
周顯：工作流程割裂不利打工仔
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
廖偉強：有後台仍要自強不息
廖偉強：有後台仍要自強不息
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
Wetland首推1房 296呎折實375萬
Wetland首推1房 296呎折實375萬
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
東涌上月續破百宗租賃
東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
將軍澳中心實呎重上1.6萬
買債券基金為退休鋪路
買債券基金為退休鋪路