曾淵滄：5G股料今年獨領風騷

2020年一開市就升，動力來自三方面，一是特朗普說中美首階段貿易協議將於1月15日簽署，二是中共中央於去年12月的經濟會議上強調的發展高質量、高科技產品的政策開始發生效應，三是中國人民銀行於2020年的第一天就宣布降準0.5%。

上述三大力量的影響力相信是持久的，美軍轟炸伊拉克的影響力是短暫的，這一回美軍轟炸伊拉克更可能是一次過的行動，目的是暗殺伊朗的高級將領，而不是直接派戰機轟炸伊朗，說明特朗普仍未打算正式攻打伊朗。

攻打伊朗將是大型戰爭，結果難料，在總統競選年，是不易處理的，在伊拉克的領土暗殺伊朗將軍則只是向伊朗顯示美軍的情報能力及戰機的精準攻擊能力。當然，在伊拉克公然殺人，是完全不把美國自己扶持的傀儡政府看在眼裏，伊拉克民眾也會視這個傀儡政府為廢物，估計伊拉克這個傀儡政府的壽命有限，很快就會倒台，那時候，伊拉克將再陷入無政府狀態，軍閥割據，俄羅斯、伊朗、土耳其、伊斯蘭國（IS）都會染指。

炒賣石油黃金股 宜見好就收

這樣的情况，對全世界而言，除了造成黃金價格、石油價格上漲之外，就沒有什麼影響了，因此，港股由高位下滑，是乘機吸納的機會，石油股、黃金股及黃金期貨本身，都可以炒賣，不過，除非引發美國與伊朗全面戰爭，否則美軍轟炸伊拉克國際機場以暗殺伊朗將領一事影響力不會太長，全球石油供應也處於供過於求，任何炒作時間都不會長，任何炒作該見好就收。

展望2020年，的確應該留意的是科技股5G肯定是今年獨領風騷，中興通訊（0763）是僅次於華為的5G概念股，阿里巴巴（9988）、 騰訊（0700）、中國鐵塔（0788）、小米（1810）、美團（3690）也會是股友所喜愛的股，還有，不要忘記港交所（0388），去年港交所成功邀請阿里巴巴回到香港做第二上市，今年相信會有更多在美國上市的中國科技股到香港做第二上市，每一隻都值得申請，都會是阿里巴巴在香港上市的翻版。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]