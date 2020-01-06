王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？

適逢人民銀行降準賀新年，港股美股雙雙高開，標普500指數衝上歷史高位3258點。上周五，2020年的第二個交易日，市場看淡的聲音幾乎絕跡，財演都面對巨大壓力，不得不唱好，牛一牛二、重回升軌之聲此起彼落，正當市場完全沒理由看淡之際，特朗普突然下令投下一枚炸彈，在亞洲開市時段，就曾把標指期貨炸掉60點（近2%）。王弼所指的炸彈，就是由美軍發動的斬首行動，使用無人機炸死統領伊朗最精銳部隊指揮官西姆．蘇萊曼尼的那一枚。一周前才被內地媒體稱為美國最畏懼的人的蘇萊曼尼，就這樣給炸死了。

本欄多次強調，目前股市全面樂觀，完全漠視地緣政治風險，令人非常擔憂。在美軍的斬首行動之前一天，我才跟一位成功預測2016年英國脫歐和特朗普上台的高人，討論如果霍爾木茲海峽一旦被封鎖，國際局勢會如何劇變。

市場漠視地緣風險

說時遲那時快，美軍殺死伊朗常規軍的高級將領，如果這口氣吞得下去，伊朗當局顏面何存？最高精神領袖哈梅內伊已揚言終極報復，但伊朗還未報復，據報美軍已發動第二輪空襲，又殺死一批高級將領。

王弼最怕美軍的目的是迫使伊朗對美國宣戰，如此，霍爾木茲海峽很可能會被封鎖，這條實際闊度不過2公里的海上航道，掌握了全球石油35%的供應，有報告指出，一旦被封鎖，油價有機會衝上150美元一桶，這樣當然對全球經濟有巨大打擊，而打擊最嚴重的，一定是要從海外，特別是中東輸入大量石油的國家。所以，美國直接斬殺多名伊朗將領，除了要打擊伊朗外，還有另外目標嗎？

目前最微妙的地方，是美方稱北京會在未來兩年購入800億美元的農產品，還有其他過千億美元的美國產品，如果油價突然升至150美元，北京將承受巨大外匯壓力，亦為15日的貿易協議簽署添上更多變數，難怪北京極速對美伊緊張關係降溫，呼籲雙方冷靜。

美伊倘開戰 中國難承受石油高漲

由於全世界聚焦波斯灣，有一件發生於斬首事件早一天的意外，就被搶了風頭。1月2日，台灣國防部長參謀總長沈一鳴因乘坐的黑鷹直升機被迫降而殉職，同機的多名高層軍官亦罹難，事件發生於台灣大選前夕，時間上非常敏感。究竟伊朗台灣兩件事有沒有關連，加上早前南海錄得不尋常輻射，大國的較量，是否早已開始？

台高級軍官遇難時間敏感

王弼只想指出，去年1月2日，蘋果發盈警，全球股市大跌，有誰想得到，全年埋單美股升三成？今年1月2日全球大升，結局又會如何？全球局勢緊張，我早前買入的美債ETF（上市代號TLT），進入2020年，倒有不錯的回報！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]