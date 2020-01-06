何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功

任何學科皆有可能被誤用

我不認為經濟學是失敗的學科。其實經濟學給社會帶來的貢獻極大。當然，經濟學可以被誤用或濫用。這就像統計學，你可以利用統計學講你要講的東西。不少人做調查，就是要創造證據證明自己的觀點無誤。譬如不少民意調查非常誤導，一是問題有引導性；二是不提供受訪者本來屬意的選項；三是錯誤詮釋結果，如不合理地把統計上的表面相關性理解為因果關係。但統計學其實十分重要，對科學和醫學的進步更是必不可少。

經濟學同樣可以被誤用也可以被善用。我們不能因為經濟學經常被誤用就武斷地說經濟學是一個失敗的學科。經濟學被誤用同樣有兩個可能性。一是為求目的蓄意誤用；二是不自覺迷信教條，於是提出錯誤的政策建議。由有影響力的人提出錯誤的政策建議，的確可以造成很大的傷害。至於重新思考，我個人十分同意。然而這適用於任何學科。研究任何學科的人，如果沒有經常重新思考的習慣，就很難會有進步，更沒可能有突破。

揚棄教條 尋求突破始有進步

Andrew Simms舉了一個例子，印證經濟學是一個失敗的學科。他指著名經濟學者William Naudhaus於1993年曾引用自己的分析作了一個惡名昭彰的結論，指溫室效應即使令全球氣溫上升三度亦只會帶來輕微的經濟損失，但大幅度減低溫室氣體排放卻會產生巨大的代價。筆者認為Simms這樣說非常武斷。事實上，也確有科學家不信人類活動推動氣候變暖。大家可上Nongovernmental International Panel on Climate Change看看該組織的科學家如何看這課題。我們可否就憑這「證據」印證氣候科學是一個失敗的學科？

事實上，不少經濟學者對環境保育非常關注。Nicholas Stern 2006年的厚達700頁的報告就稱及早強力應對氣候變暖帶來的好處遠遠超過成本。

美國總統特朗普說美國正經歷歷史上最長的經濟增長期，並認為是自己的功勞。其實，大家可參考數據：二戰後美國乃至全球的經濟擴張期愈來愈長；衰退期則愈來愈短。這根本就是宏觀經濟學進步的結果 。如非經濟學家虛心探索，我們也許仍相信中央銀行只須穩定貨幣增長穩定物價。很多經濟學者默默耕耘揚棄教條，才贏取了今天的成功。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]