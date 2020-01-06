何國良：市場太樂觀 不妨波段操作

剛過去的一周，由於周中新年的假期，市場的假期氣氛依然濃厚，交投要在未來一段時間才可以慢慢恢復過來。不過，在第一個交易日，亞太區股票，以至港股、台股和A股都有不俗的表現，成了一個開門紅，希望可以為後續的市場帶來更多的生氣。

在假期多的日子中，不少朋友，同行都會分享一下他們旅行的經驗。自己今年留港消費，所以亦樂於做一個好的聆聽者，細聽他們的分享。有同仁不但分享其旅遊經歷，還特別提出其對旅遊意義的看法：旅遊可以將無言的你，變成能言善辯說故事的人。由於在旅行中，你可以嘗試到一些在平常生活中不容易遇到的遭遇，如一個人在冰天雪地的樹林中游走。甚至可以有着不知怎樣冒出來的勇氣，去幹一些瘋狂的事情。這種種的影像，就成為了自己在朋輩聚會中的好話題，亦成為自己去追尋下一次旅途的一股原動力。從他們的分享中，筆者卻發現，有一點自覺很重要，而他們並沒有很着墨去闡明，那就是旅伴。可能筆者年紀愈大，愈覺得旅行中風景等外在因素並非最重要，反而跟合得來的同途人一起走，才是旅行中最關鍵的一環。

尋找合拍的投資旅伴

這種的想法亦應該合用於投資的旅途上。你們又可找到你們合拍的投資旅伴呢？

去年同一時間（2019年1月7日），曾經跟大家提及一件事件，說一位策略師，在2018年初作出十個年度預測，結果最後只有半個預測被認為猜中。筆者在上一次已經就以上的情况作出分析，在此不贅。今年，當然有不少花生友已經拭目以待，去審視一下策略師在2019年年度預測的成績。根據策略師的報告，當中有8項預測算是合格，符合年初的預測。但當中兩項有關股票市場的預測：A股低振幅一年和海外中資股跑贏A股，就有所偏差。如果讀者們還未能以過往兩年的成績判定他能否成為閣下投資路上的旅伴的話，不妨再聽聽他對2020年的預測吧。從市場方面，他預估A股市場在今年仍然可以錄得正回報，港股在基本因素改善和估值修復下，更可望有雙位數字的進帳。他預計，今年全球宏觀經濟周期有望見底回升，新興市場會在2020年中跑贏已發展市場。如果沒有其他不可預知的因素，他的預測確實跟市場共識接近。市場現時普遍相信，宏觀經濟有望在較積極的商業活動推動下，見底回升。不過，筆者總會有點杞人憂天的性格，怕好景不常。所以，當今年市場在相對樂觀的市場氣氛影響下走得太前時，大家不妨做一些波段操作，這樣處理可能更能體會到今年市場的特性。看看筆者這想法能否成為你的好投資旅伴。

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[何國良 基金看世界]