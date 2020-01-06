周顯：工作流程割裂不利打工仔

對於以上讀者的說法，我完全同意。查該文我只是引用「有位金融界女強人」的意見，至於本欄的題目，一向以來，都是編輯起的。我向來認為，編輯起的題目，通常都比我起的為佳，更能吸引讀者，這次也不例外。只是在今時今日的社會氛圍，起這種題目，固然大有看頭，不過也難免把作者放在讀者的火爐上去烤了。

不過該文的內容，卻的確完全沒有舊人的知識高於新人的意思，主旨反而是在於，現在金融界的分工分得太細，而且全部都根據已定流程去做，這令到「打工仔愈來愈沒有競爭力，人工愈來愈不值錢，大家都只不過是一顆螺絲」，所以我是建議新人去「新公司、小公司，新一代才有更多的學習機會。」

我常常舉的例子是，幾百年前造槍、造日本刀，是由學了幾十年的職人去做，後來變成了流水式工廠，每人只懂造一部分，這不是新知識和舊知識的問題，而是把工作割裂了，就算新入職工人學到的是最新的知識，也只能是一部分。另有一比是銀行，以前做banker的discretion很大，因為信不信一個客戶，很大程度上靠直覺，這要經驗累積，但現在，則已全部程式化，個人的discretion愈來愈少，其價值也就愈來愈低。

所以，該文的主旨是在於工作流程割裂，這令到資本家有更大的bargaining power，打工仔的議價能力愈來愈低。不過，如果你說，有這種想法的人，也是老屎忽，我也不反對，因為我真的是。

[周顯 投資二三事]