盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息

金融市場對金價上升似乎沒有爭議，唯一不同的就是目標價不同。現階段金價後市上升到甚麼目標價才會見頂呢？這關乎今次美伊衝突中會惡化到一個甚麼地步。今次特朗普下令突襲在伊拉克境內的伊朗革命衛隊，將指揮官蘇萊曼尼炸死，我估計特朗普的如意算盤是，一方面將被彈劾的負面報道轉移視線到緊張的局勢上；二方面亦可以做場大龍鳳給朝鮮領袖金正恩看，讓金正恩有所避忌；三方面故意讓局勢緊張令油價上升，以達至某一些政治和經濟上的利益；最後當然是為未來大選鋪路，突顯其強人本色， 藉以爭取選票。

另一方面，我亦相信伊朗不會罷休，因為伊朗已因為特朗普的石油禁運，令到經濟大受影響而逼虎跳牆，現在更將其特種部隊的指揮官殺害，估計會在趕狗入窮巷的效應下，最終逼伊朗絕地反擊報復。再加上上一期專欄所提及的利好因素，估計金價後市有力挑戰更高的目標價，如每盎司1700美元或更高水平。

金價或挑戰1700美元

不過金融市場亦有些具爭議的分析，其中是美國今年息口維持不變，絕大多數的分析指美國今年不會減息，聯儲局主席鮑威爾更將其貨幣政策包裝成為不會加息的鴿派言論，令美元一度受壓。但我認為鮑威爾上述的言論純粹是玩弄語言上的技巧和財技令美元轉弱，目的是一方面可討好特朗普；二方面亦可有助美國出口增加令經濟保持增長。但我個人判斷美國今年不但止沒有減息的可能，若果以目前美國經濟、股市和商品價格上升的速度來看，踏入下半年聯儲局應有加息壓力，以遏抑物價的上升和有機會出現的資產價格泡沫。

其實上周有兩名聯儲局官員也開始表示擔心資產價格泡沫正在醞釀，當中波士頓聯儲銀行長羅森格倫擔心，資產價格高企會影響金融穩定。以美國目前十分良好的經濟基調，我不認為有經濟衰退的風險。另一個市場忽略了的分析是中美達成首階段貿易協議，對未來美國經濟有莫大幫助，特朗普一方面加徵了中國貨的關稅；二方面亦要求中國購買大量農產品，相信相關協議對美國經濟十分有利，所以特朗普急不及待希望和中國盡快展開第二階段貿易談判，看得出美方在這次中美貿易協議下得到很大的甜頭，故我仍不相信美元在今年會轉勢。

歐澳央行有機會「放水」

相反，歐洲央行去年再度推量寬和減息，以及歐洲股市普遍大幅做好，但歐洲公布出來的經濟數據仍然相當飄忽，時好時壞。不其然令我擔心之前利好因素的藥力已經減退，因為在這有利的形勢下歐洲的經濟數據應該未能夠一面倒好轉。若歐洲未來所公布的經濟數據又再度轉差，令歐洲央行可能在第二季開始暗示加碼寬鬆貨幣政策。

除此之外，另一邊廂的澳洲儲備銀行去年亦明言有機會在今年推行量寬，故令到當地樓價一度全面反彈。然而澳洲災難級的山火估計會令到未來澳洲公布出來的數據進一步轉壞，而且這場澳洲山火愈燒愈嚴重，更不知何時才完結，估計澳元的反彈也差不多了。

內地疫情成本港隱憂

過去香港的反修例運動中，很多評論都拿2003年SARS來作比喻。現在武漢出現疑似變種SARS病例，若一旦傳入已經千瘡百孔的香港，真的不敢想像這個打擊有多麼嚴重，希望香港政府務必全面提高戒備，亦希望香港人提高衛生防疫意識。最後，本人榮幸獲邀星期日出席一個馬來西亞置業心得分享會，有興趣的可電郵（jasperlo1965@yahoo.com.hk）報名。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]