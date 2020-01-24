經濟
何啟聰

投資策略

下一篇 上一篇

何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974

【明報專訊】阿里巴巴（9988）強勢持續，上周五高位曾升逾2%，創出215元的上市新高。雖然及後大市倒跌，但阿里全日仍維持升勢，收市升近1%。向上觀望突破215元的機會，支持參考10天線約208.6元。看好可考慮阿里認購證18094，行使價246元，20年06月到期，實際槓桿約8.2倍。相反看淡可留意阿里認沽證18098，行使價193.38元，20年07月到期，實際槓桿約6.1倍。

憧憬中概股或會逐步來港上市，港交所（0388）連續兩日追落後，周五高位曾急升近4%，高見270元以上，收市仍逆市升逾2%。港交所升勢持續，有進取資金上移至行使價約300元的認購證。看好可考慮港交認購證21974，行使價300.2元，20年05月到期，實際槓桿約10.4倍。相反看淡可留意港交認沽證17116，行使價256.68元，20年03月到期，實際槓桿約13.1倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
領展拓內地市場 80元以下抵吸
領展拓內地市場 80元以下抵吸
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新例更貼市 準確反映金融資產質素
新例更貼市 準確反映金融資產質素
英國監管機構 傳查美投行違規
英國監管機構 傳查美投行違規
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
大股東悉售股份 協同通信易主
大股東悉售股份 協同通信易主
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
冼健岷：醫療危疾保不可缺
冼健岷：醫療危疾保不可缺
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股ETF受捧 購13401
金子：A股ETF受捧 購13401
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
沈永年：單位景靚增升值潛力
沈永年：單位景靚增升值潛力
李聲揚：今年恒指上望33000點
李聲揚：今年恒指上望33000點
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
技術取勝：煤氣仍守上升軌
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
李順威：內外因素支持金價續升
李順威：內外因素支持金價續升
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
劉思明：港股借勢回吐 考驗強度
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
周顯：工作流程割裂不利打工仔
周顯：工作流程割裂不利打工仔
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
廖偉強：有後台仍要自強不息
廖偉強：有後台仍要自強不息
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
Wetland首推1房 296呎折實375萬
Wetland首推1房 296呎折實375萬
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
東涌上月續破百宗租賃
東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
將軍澳中心實呎重上1.6萬
買債券基金為退休鋪路
買債券基金為退休鋪路