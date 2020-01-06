經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：港股借勢回吐 考驗強度

【明報專訊】港股上周五升至高位受阻，中東地緣局勢緊張，是觸發回吐其一原因。事實上，過去一個月恒指升超過一成，出現調整也屬正常，借勢回調正好考驗市場強度。目前焦點仍離不開極度強勢或走出谷底的落後股。

恒指上周二小回至28123點回升，周五曾高見28883點向下，收報28451點，全周升226點或0.80%；國指升0.53%。上周五成交979億元，高於60天平均兩成半。恒生綜合中型股、小型股指數上周分別升2.72%、2.77%，中小型股表現強勁。

恒指強勢攀升格局未變

日前提到，恒指周線圖升穿下降旗形（見圖），解除尋底威脅，短線向上約兩萬九或每千點有阻力；日線圖看，上周四亦突破旗形向上，周五逼近兩萬九掉頭回落，險守前旗形頂部，短線或頂部穿梭，守住關鍵兩萬八水平，強勢攀升格局未變。

趨勢寬度也處於強勢，支撐中線表現，並留意轉角信號。恒指國指成份股高於20天線比例高企於八成超買水平，高於50天線比例也出現超買，對上一次已經是去年2月，當時市况持續向好至4月。

不過當高於50天線比例失守八成水平，強度減退，或有較深調整。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率43比57，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔半成多；不少股份保持升幅收市，買盤動力偏強。至於本報數據庫追蹤的30個行業，周五有四成上升，教育升逾2%表現較突出；能源及相關升逾1%。內房及物管跌1%多已經是最差，整體變化不大。

中線市寬高企超買水平

政局緊張，石油及金礦股做好，山東黃金（1787）、招金（1818）、中石油（0857）、中海油服（2883）買盤積極，除中海油服長期強勢，其他都易受商品價格左右，中石油更處於長期跌勢，相當難炒作，短線料於4.3元料有阻力。

內房股周五出現回吐，極強勢的電子部件股卻繼續抽升，比亞迪電子（0285）急升，但藍籌舜宇（2382）、瑞聲（2018）先高後低，行業調整壓力不輕，高追要審慎。

相反丘鈦（1478）早前已調整，並於12.5元初步有支持，可小注，低收 12 元先行止蝕。

快速發展惹憧憬 九毛九不妨認購

市場另一焦點，經營中國西北菜「九毛九」品牌及招牌菜酸菜魚「太二」品牌的中餐廳九毛九（9922）正在招股，認購反應火熱，連帶中餐股海底撈（6862）、呷哺呷哺（0520）也受捧。2019年倍升的海底撈，升至39元高位，回調兩成初見支持，目前反彈，尚未確認調整已完成。

呷哺呷哺則是另一走勢，去年反覆下跌處於劣勢，近兩周反彈，上望10.5元、11.3元阻力。九毛九的品牌於內地受歡迎，擴張複製及快速發展的業務模式值得憧憬，可以認購。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 農曆新年後或現結業潮 比喻「病發才能醫治」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
內地人追求民族自豪感 消費股將「國潮回歸」
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
「必答題」判斷投資價值 內房股最重要有增長
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
陳茂波：社會動盪 或損港經濟聲譽
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
積金局主席：長揸保守基金或跑輸通脹
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
花旗黃栢寧：港股短期調整 吼公用股民生商場房託
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
《技術取勝》上期薦微創中鐵建 一周升逾6%
領展拓內地市場 80元以下抵吸
領展拓內地市場 80元以下抵吸
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新會計準則下 企業撥備或大增 須評估風險 金融財務公司首當其衝
新例更貼市 準確反映金融資產質素
新例更貼市 準確反映金融資產質素
英國監管機構 傳查美投行違規
英國監管機構 傳查美投行違規
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
東航董事長：爭取物流業務上半年A股上市
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
人行工作會議 續保貨幣政策穩健
大股東悉售股份 協同通信易主
大股東悉售股份 協同通信易主
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
「小辣椒」創辦人王曉雁 加盟小米攻電商業務
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
張兆聰：「天價」抽九毛九 不如買美團
冼健岷：醫療危疾保不可缺
冼健岷：醫療危疾保不可缺
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：A股ETF受捧 購13401
金子：A股ETF受捧 購13401
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
張兆聰：香港電訊止跌 股息吸引
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
蔡金強：今年展望：有所作為 步步為營
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
羅家聰：8000億元聽者藐 降準從來大細超
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
潘啓才：運用藍海策略經營女生宿舍
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
謝偉銓：勿以駝鳥態度應對過渡房屋
沈永年：單位景靚增升值潛力
沈永年：單位景靚增升值潛力
李聲揚：今年恒指上望33000點
李聲揚：今年恒指上望33000點
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
今年投資黃金 享升值兼避險 多項因素支持 券商料1400至1700美元波動
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振輝：不應錯過退休乘車等優惠
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：買洛歇對冲地緣政治風險
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
陸振球：金字塔策略 應對「遲來」的調整
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
林少陽：比特幣對冲風險勝黃金
技術取勝：煤氣仍守上升軌
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
潘迪藍：中美貿易協議 難改冷戰格局
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
蘇沛豐：新創建去年改派息政策 股息能見度大增
李順威：內外因素支持金價續升
李順威：內外因素支持金價續升
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
何啟聰：阿里再破頂 港交所購21974
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
瑞銀亞洲：避險情緒升溫 S金Call 11676
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
摩根大通亞洲：高位做淡阿里 吼新Put輪17895
周顯：工作流程割裂不利打工仔
周顯：工作流程割裂不利打工仔
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何國良：市場太樂觀 不妨波段操作
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
何濼生：擴張周期愈來愈長 證經濟學成功
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
王弼：侵叔殺伊將領實是項莊舞劍？
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
曾淵滄：5G股料今年獨領風騷
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
湯文亮：黃色經濟圈四部曲
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
陳永傑：金價爆升 樓價勿看淡
廖偉強：有後台仍要自強不息
廖偉強：有後台仍要自強不息
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
布少明：各國放水谷經濟 港樓受惠
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
李志成：樓市氣氛向好 入市擇良機
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
盧楚仁：防資產泡沫 儲局或被迫加息
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
資策鍾楚義籲放寬逾千萬樓按揭 「政府不應打壓豪宅」 指有助推動換樓鏈
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
屯門城‧點快入伙 今年主攻現樓豪宅
Wetland首推1房 296呎折實375萬
Wetland首推1房 296呎折實375萬
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
龍門居3房未補價538萬 膺屯門居屋王
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
去年十大屋苑買賣登記逾221億元 7年新高
東涌上月續破百宗租賃
東涌上月續破百宗租賃
海傲灣擁鯉魚門海景
海傲灣擁鯉魚門海景
將軍澳中心實呎重上1.6萬
將軍澳中心實呎重上1.6萬
買債券基金為退休鋪路
買債券基金為退休鋪路