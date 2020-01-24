金子：A股ETF受捧 購13401

隨大市累積升幅不少，愈接近29000心理關口愈波動。投資者現水平宜多提防突發震盪，或有機會帶動引伸波幅出現較大變化。若擔心短期走勢波動，無論是作對沖或是繼續看好，可以較長年期及貼價輪作準備，或以收回價相對較遠的牛熊證部署。

另外，從彭博數據來看，2019年12月份單月有強勁資金流入A股相關ETF，單是華夏滬深300指數ETF（3188）單月便錄得19億元人民幣流入。內地降準，經濟回暖，加上中央高度重視資本市場發展，相信上半年環境傾向「數據強、政策鬆」，有望更多資金流向股市。市場普遍總結出三大投資主題：5G概念股、內需股及新興經濟龍頭股，過去中美貿易戰反而增加主攻內需市場企業的發展機會。

投資者若看好內地股市，可以留意華夏滬深300指數ETF購證（13401），作短中線部署。

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